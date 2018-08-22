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В каком случае банк передаст в ИФНС сведения о ваших личных счетах?

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 01:31

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено Сегодня, 01:31

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Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и/или об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах физических лиц, не являющихся ИП, в банке, могут быть запрошены налоговыми органами при наличии согласия руководителя УФНС в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК.      
(Минфин, письмо № 03-02-07/1/51866 от 24.07.2018).
      
Очень важный нюанс:
      
- Банк при получении запроса налогового органа о предоставлении справок (выписок) по счетам ИП - предоставляет сведения о его счетах, используемых им для предпринимательской деятельности, БЕЗ указания информации по счетам, открытым ему как физлицу.
      
- Банк при получении запроса налогового органа о предоставлении справок (выписок) по счетам физлица предоставляет сведения обо всех открытых указанному физлицу счетах, включая счета, используемые им для предпринимательской деятельности.

      
       

 


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