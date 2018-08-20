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Шаблоны ZennoPoster по Вашему ТЗ

Автор темы katze, Вчера, 13:22

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#1 katze

katze

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 13:22

Доброго дня.
Разрабатываем шаблоны ZennoPoster уже не один год.
Автоматизируем Вашу работу:
1) Разнообразные чекеры, парсеры, постеры
2) Софт для соц. сетей
3) Автонаполнение сайтов, магазинов
4) Нетривиальные задачи и тд

Анонимность сотрудничества.
Разработка остается только у Вас.

Обычно значительно дешевле, чем заказывать у программистов.

Цена от 600 руб за шаблон

скайп live:katze.serv
почта katze.serv@gmail.com
телеграм https://t.me/katzse
 

 


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