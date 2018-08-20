Шаблоны ZennoPoster по Вашему ТЗ

Доброго дня.
Разрабатываем шаблоны ZennoPoster уже не один год.
Автоматизируем Вашу работу:
1) Разнообразные чекеры, парсеры, постеры
2) Софт для соц. сетей
3) Автонаполнение сайтов, магазинов
4) Нетривиальные задачи и тд
Анонимность сотрудничества.
Разработка остается только у Вас.
Обычно значительно дешевле, чем заказывать у программистов.
Цена от 600 руб за шаблон
скайп live:katze.serv
почта katze.serv@gmail.com
телеграм https://t.me/katzse
Разрабатываем шаблоны ZennoPoster уже не один год.
Автоматизируем Вашу работу:
1) Разнообразные чекеры, парсеры, постеры
2) Софт для соц. сетей
3) Автонаполнение сайтов, магазинов
4) Нетривиальные задачи и тд
Анонимность сотрудничества.
Разработка остается только у Вас.
Обычно значительно дешевле, чем заказывать у программистов.
Цена от 600 руб за шаблон
скайп live:katze.serv
почта katze.serv@gmail.com
телеграм https://t.me/katzse