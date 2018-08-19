Разработаю продающий текст для вашего бизнеса за кейс

Отправлено Сегодня, 00:32

Здравствуй, уважаемый коллега и будущий партнер! С тобой на связи Екатерина Францева. Возможно ты обо мне не слышал, но когда прочтешь это объявление, ты поймешь, что зашел не случайно.

Коротко обо мне: Мама троих детей, стала заниматься поиском работы в сети. Занимаюсь написанием продающих статей (для инфобизнеса, предпринимателей, интернет-магазинов). Сейчас активно ищу клиентов и пополняю свое портфолио, поэтому для первых двух клиентов готова написать совершенно бесплатно.

А теперь давай о тебе)) Ты же не зря сюда зашёл(зашла)? Так вот. Чем лично я помогу тебе:

Для начала мы с тобой заполним бриф, где ты ответишь на все вопросы честно и правдиво. Если что-то не получается, позвони мне в скайп и мы вместе все обсудим. После этого я составлю свой план по написанию твоего будущего текста, а именно:

анализ конкурентов (косвенных и прямых)

анализ и сбор данных о потенциальной аудитории, пропишем конкретно с тобой аватаров

отстрою твой текст от твоих конкурентов, что они сами будут думать: "Ну, надо же, как ему повезло"

Составлю УТП (продающий оффер), подберем совместно с тобой заголовки, подзаголовки. Хорошо, если у тебя будут подарки и крутые бонусы для клиентов (поверь, этим ты только увеличишь свои продажи) Пропишу все возражения или возможные из них, которые задают клиенты при покупке твоего продукта (согласись, было бы глупо это не писать, это закрывает на продажи более, чем на 50%) Что же еще я забыла? Да, пропишем дедлайн (если это тренинг или курс). Если это товар, будем давить на выгоды и что в итоге получит клиент от приобретения продукта.

Ну если остались вопросы, звони, пиши. Пора отстраиваться от конкурентов, Пока ты думаешь, другие собирают сливки со своих продаж!)))

Мое предложение ограниченно, только для первых двух клиентов.

Скайп

Missfranchesko

Почта fran18.01.2018@gmail.com

Missfranchesko