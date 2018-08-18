Новая СРА для инфо-бизнеса Sapira.Pro

Отправлено Сегодня, 04:18

Добрый час, всем!

20.08.2018 я запускаю СРА –сервис для инфо-бизнеса с оплатной за конверсии (подписчиков).

Сервисом можно использовать в качестве:

Автора курсов, тренингов и т.п. и покупать новых подписчиков. В качестве партнера. Лить трафик и получать деньги за каждого подписчика.

Если Вам интересен такой ресурс, буду рад Вас видеть в любом качестве.

Ссылка на информационную рассылку сервиса…

http://lp.sapira.pro

Если у Вас есть какие либо предложения или пожелания, напишите мне пожалуйста ВКонтакте (ссылка выше).

Заранее благодарен.

С уважением, Александр.