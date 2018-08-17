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Предложение о партнерстве от Pobeda Casino

Автор темы Casino Pobeda, Вчера, 13:03

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#1 Casino Pobeda

Casino Pobeda

    Новичок

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Отправлено Вчера, 13:03

Доброго времени суток, Уважаемые партнера! 
Мы улучшили нашу партнерскую программу и предоставляем для вас более выгодные условия! 

Casino Pobeda - появилось на рынке гемблинга в январе 2016 года, на собственной платформе с новым подходом к игрокам, с лицензионными слотами и хорошим предложением игрокам в качестве бонусов. 

Наши преимущества: 
• одни из лучших бонусов и лучших условий на рынке гемблинга, такие как: 
- 125% на первый депозит с wager x25 
- Cashback 10% от проигранных средств (мин. 500 рублей), с wager x1 
- Увлекательные гонки 
• русскоязычная техническая поддержка в чате и возможность совершить бесплатный звонок, 24\7, чат живой, можно даже просто пообщаться с операторами 
• Представлены самые популярные слоты на рынке: NetEnt, Microgaming, Amatic, Playson, Amatic, Pragmatic play, NYX, Endorphona, isoftbet, Worldmatch, NGN, EGT, Habanero, GameArt, 1X2 Gaming, Casino Technology, ELK, Ezugi.
• Все слоты лицензионные. 
• Очень быстрые выплаты выигрышей, зачастую это занимает около 5-10 минут и деньги уже у игрока. На банковские карты такой же быстрый вывод, что доступно далеко не у всех онлайн заведений. Верификация аккаунта для вывода не требуется. 

Что мы предлагаем нашим партнерам? 
1. Быстрая регистрация, удобное создание каналов, сохранение траффика при блокировке РКН. 
2. Выплаты 1 раз в месяц. 

3. Сетка процентов от выручке следующая: 
0 новых депозиторов - 10% 
1-10 новых депозиторов - 20% 
11-20 новых депозиторов - 30% 
21-30 новых депозиторов - 40% 
31 и более новых депозиторов - 50% 

Если выручка минусовая, то не выплачиваем процент. Отрицательный баланс на следующий месяц не переносится. 

4. Выплаты происходят с 1 по 5 число следующего месяца. 

ВАЖНО: Партнерский кабинет постоянно находится в режиме доработок, и мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших партнеров. Также, что касается промо материалов, то можете обращаться на почту или в скайп, в штате есть дизайнер, который предоставит все материалы Вам под Вашу площадку. 

Контактная информация 
Сайт: https://pobedapartners.com 
Почта: marketing (собака) pobeda.io 
Skype: pobedio

 


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