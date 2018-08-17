Предложение о партнерстве от Pobeda Casino

Отправлено Вчера, 13:03

Доброго времени суток, Уважаемые партнера!

Мы улучшили нашу партнерскую программу и предоставляем для вас более выгодные условия!



Casino Pobeda - появилось на рынке гемблинга в январе 2016 года, на собственной платформе с новым подходом к игрокам, с лицензионными слотами и хорошим предложением игрокам в качестве бонусов.



Наши преимущества:

• одни из лучших бонусов и лучших условий на рынке гемблинга, такие как:

- 125% на первый депозит с wager x25

- Cashback 10% от проигранных средств (мин. 500 рублей), с wager x1

- Увлекательные гонки

• русскоязычная техническая поддержка в чате и возможность совершить бесплатный звонок, 24\7, чат живой, можно даже просто пообщаться с операторами

• Представлены самые популярные слоты на рынке: NetEnt, Microgaming, Amatic, Playson, Amatic, Pragmatic play, NYX, Endorphona, isoftbet, Worldmatch, NGN, EGT, Habanero, GameArt, 1X2 Gaming, Casino Technology, ELK, Ezugi.

• Все слоты лицензионные.

• Очень быстрые выплаты выигрышей, зачастую это занимает около 5-10 минут и деньги уже у игрока. На банковские карты такой же быстрый вывод, что доступно далеко не у всех онлайн заведений. Верификация аккаунта для вывода не требуется.



Что мы предлагаем нашим партнерам?

1. Быстрая регистрация, удобное создание каналов, сохранение траффика при блокировке РКН.

2. Выплаты 1 раз в месяц.



3. Сетка процентов от выручке следующая:

0 новых депозиторов - 10%

1-10 новых депозиторов - 20%

11-20 новых депозиторов - 30%

21-30 новых депозиторов - 40%

31 и более новых депозиторов - 50%



Если выручка минусовая, то не выплачиваем процент. Отрицательный баланс на следующий месяц не переносится.



4. Выплаты происходят с 1 по 5 число следующего месяца.



ВАЖНО: Партнерский кабинет постоянно находится в режиме доработок, и мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших партнеров. Также, что касается промо материалов, то можете обращаться на почту или в скайп, в штате есть дизайнер, который предоставит все материалы Вам под Вашу площадку.



Контактная информация

Сайт: https://pobedapartners.com

Почта: marketing (собака) pobeda.io

Skype: pobedio