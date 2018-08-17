https://avtozvuk.ua кидалы и аферисты в сети!

Отправлено Вчера, 09:27

https://avtozvuk.ua Что хочу сказать по поводу данного магазина, это настоящие кидалы и аферисты, если вы желаете приобрести технику уже которой пользовались и которая была в ремонте! то вам к ним! Это неадекватные люди, курьеры часто приезжают хамоватые, и в не трезвом состоянии! Техника полный китай или же как я уже говорил б/у. Просил сделать возврат и обмен, согласно регламенту возрата обмена/товара, начинают нести невнятный бред! Я очень советую не связываться с этой шарашкиной конторой!!!!!! КИДАЛЫ!!!!