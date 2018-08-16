решил лить трафик с адсенс на авито. Выбрал компанию, чтоб были звонки. Но так как получается что номер телефона не подтвержден, объявление не пропускают. Как можно обойти данное ограничение?
Помогите настроить трафик с адсенс на авито.
Автор темы Aleksandor7008, Вчера, 16:46
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Вчера, 23:15
А в чем сложность - подтвердить номер телефона?..
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