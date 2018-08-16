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Помогите настроить трафик с адсенс на авито.

Автор темы Aleksandor7008, Вчера, 16:46

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В теме одно сообщение

#1 Aleksandor7008

Aleksandor7008

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Вчера, 16:46

решил лить трафик с адсенс на авито. Выбрал компанию, чтоб были звонки. Но так как получается что номер телефона не подтвержден, объявление не пропускают. Как можно обойти данное ограничение?


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 784 сообщений
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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:15

А в чем сложность - подтвердить номер телефона?..  :huh:


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