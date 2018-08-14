Advpartners - партнерская программа по монетизации браузерных расширен

Отправлено Сегодня, 11:20

Advpartners - партнерская программа по монетизации браузерных расширений. Мы хорошо проработали монетизацию RU и СНГ трафика и движемся на другие рынки. Зарабатываем в первую очередь сами и привлекаем партнеров.

Наши инструменты:

Лидген . На основе пользовательских интересов генерируем конверсии для рекламодателей. Используем CPA модель, оплата идет за подтвержденный или оплаченный заказ, в зависимости от рекла.

Баннеры . Интегрируем на страницы медийные и тизерные рекламные объявления. Наши блоки не мешают пользователям взаимодействовать с контентом и раздражают не больше, чем сайты без нашего скрипта.

Купоны . Отображаем популярные купонные предложения, с которыми пользователи могут выгодно покупать. Юзер экономит - вы зарабатываете.

Брендирование . Интегрируемся в дизайн порталов, наращивая популярность бренда рекламодателя или зарабатывая на полученных конверсиях.

Preroll. Показываем короткую видеорекламу до начала фильма/ролика.

Список будет пополняться, но на нашем трафике именно эти инструменты были самыми эффективными. Вы можете выбирать, что именно использовать или применять все. Это касается и новых инструментов, которые мы будем открывать для партнеров.

Мы придерживаемся User Friendly монетизации: максимальный доход при минимальном оттоке пользователей. Большинство инструментов работают незаметно для юзеров. Устанавливайте наш код; для ваших пользователей ничего не меняется - вы зарабатываете.

Ежедневно отслеживаем новые предложения от рекламодателей и добавляем в нашу систему, не теряя потенциальные лиды. Постоянно тестируем на своем трафике нишевые партнерские программы, оставляем лучшую и добавляем ее на партнерский трафик. Таким образом, работа над увеличением дохода на юзера ведется постоянно, как за счет добавления новых инструментов, так и благодаря улучшению текущих.

Мы активно растим свою аудиторию расширений, чтобы зарабатывать больше и успешнее проработать другие гео.

Как начать работать:

Зарегистрироваться на сайте Подтвердить почту Создать поток с необходимыми инструментами Интегрировать js код и начать зарабатывать По достижению 1000 руб. заказать выплату

Статистика. У нас вы можете отслеживать: количество конверсий, доход (в ожидании, отклоненный и принятый), epc. Для баннеров: количество показов, cpm, ctr, клики, доход.

Скрин статистики на почти 50к daily юзеров (RU+СНГ) от 30.07.18 до 05.08.2018 (неделя). Большая часть дохода в ожидании, подтверждают примерно 30-40%. т.е. суммарный заработок за неделю составит примерно 58к рублей. В среднем, на RU у нас получается 1-1,3 руб на юзера или 1000-1300 на 1к трафика.

У нас есть реферальная программа. Реф. ссылку можно получить после регистрации. За привлечение вебмастеров вы будете получать 15% от нашей комиссии пожизненно.

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами:

Skype: support@advpartners.org

Telegram: @advpartners

Email: support@advpartners.org

Сайт: https://advpartners.org