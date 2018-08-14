[C#] Услуги по разработке софта

Отправлено Сегодня, 09:55

C# Здравствуйте, предлагаю свои услуги по разработке софта на языке

множеством отзывов: (зеркала с antichat || exploit.in || gofuckbiz) // так же есть на BSS, blackboxs и ряде других форумов

Пишу программное обеспечение аля:

- Парсеры / чеккеры

- Автореггеры / бруты

- Лайкеры / репостеры

- Спаммеры / голосовалки

- Соц. сети / чеккеры под платежки

... и прочая автоматизация в web

Возможны такие фичи как:

- Многопоточность

- Поддержка прокси(HTTP(s)/Socks4/Socks5)

- Captcha (recaptcha v2, text capcha)

- Разбор javascript

- Работа с IMAP

- Обработка текста, баз и т.п.

Условия:

- ИСХОДНИКИ В ПОДАРОК НЕ ДАЮ

- Пишите сразу с ТЗ и предполагаемым бюджетом.

- Обязательным условием работы ПО: должен быть установлен .NET Framework 4.0+

Оплата

- WebMoney (BL 200+).

- Bitcoin/ETH

Хочешь скидку? - С тебя отзыв!

Связь:

- Telegram: @TCod3r (<< здесь стабильно)

- Jabber: cod3r@expoit.im

- ICQ: 628909079

ВНИМАНИЕ: ПИШУ ТОЛЬКО С ЭТИХ КОНТАКТОВ, ЕСЛИ ВАМ ПИШУТ ОТ МОЕГО ИМЕНИ, НО С ДРУГИХ КОНТАКТОВ - 100% КИДАЛО