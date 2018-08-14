[C#] Услуги по разработке софта

Здравствуйте, предлагаю свои услуги по разработке софта на языке C#
(зеркала с множеством отзывов: antichat || exploit.in|| gofuckbiz) // так же есть на BSS, blackboxs и ряде других форумов
Пишу программное обеспечение аля:
- Парсеры / чеккеры
- Автореггеры / бруты
- Лайкеры / репостеры
- Спаммеры / голосовалки
- Соц. сети / чеккеры под платежки
... и прочая автоматизация в web
Возможны такие фичи как:
- Многопоточность
- Поддержка прокси(HTTP(s)/Socks4/Socks5)
- Captcha (recaptcha v2, text capcha)
- Разбор javascript
- Работа с IMAP
- Обработка текста, баз и т.п.
Условия:
- ИСХОДНИКИ В ПОДАРОК НЕ ДАЮ
- Пишите сразу с ТЗ и предполагаемым бюджетом.
- Обязательным условием работы ПО: должен быть установлен .NET Framework 4.0+
Оплата
- WebMoney(BL 200+).
- Bitcoin/ETH
- Хочешь скидку? - С тебя отзыв!
Связь:
- Telegram: @TCod3r (<< здесь стабильно)
- Jabber: cod3r@expoit.im
- ICQ: 628909079
ВНИМАНИЕ: ПИШУ ТОЛЬКО С ЭТИХ КОНТАКТОВ, ЕСЛИ ВАМ ПИШУТ ОТ МОЕГО ИМЕНИ, НО С ДРУГИХ КОНТАКТОВ - 100% КИДАЛО
Актуально!