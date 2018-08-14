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[C#] Услуги по разработке софта

Автор темы tcoder, Сегодня, 09:55

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#1 tcoder

tcoder

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Отправлено Сегодня, 09:55

 
Здравствуйте, предлагаю свои услуги по разработке софта на языке C# :)
(зеркала с множеством отзывов: antichat || exploit.in|| gofuckbiz) // так же есть на BSS, blackboxs и ряде других форумов
 
Пишу программное обеспечение аля:
 - Парсеры / чеккеры
 - Автореггеры / бруты
 - Лайкеры / репостеры
 - Спаммеры / голосовалки
 - Соц. сети / чеккеры под платежки 
... и прочая автоматизация в web
 
 
Возможны такие фичи как:
 - Многопоточность
 - Поддержка прокси(HTTP(s)/Socks4/Socks5)
 - Captcha (recaptcha v2, text capcha)
 - Разбор javascript
 - Работа с IMAP
 - Обработка текста, баз и т.п.
 
Условия:
 - ИСХОДНИКИ В ПОДАРОК НЕ ДАЮ
 - Пишите сразу с ТЗ и предполагаемым бюджетом.
 - Обязательным условием работы ПО: должен быть установлен .NET Framework 4.0+
 
 
Оплата
 - WebMoney(BL 200+).
 - Bitcoin/ETH
 - Хочешь скидку? - С тебя отзыв! :)
 
 
 
Связь:
 - Telegram: @TCod3r (<< здесь стабильно)
 - Jabber: cod3r@expoit.im
 - ICQ: 628909079
 
ВНИМАНИЕ: ПИШУ ТОЛЬКО С ЭТИХ КОНТАКТОВ, ЕСЛИ ВАМ ПИШУТ ОТ МОЕГО ИМЕНИ, НО С ДРУГИХ КОНТАКТОВ - 100% КИДАЛО
 
 
Актуально!
 

 


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