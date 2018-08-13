Хост.SU - хостинг, серверы vds на kvm и openvz

Отправлено 13 Август 2018 - 14:09

Наша компания уже много лет предоставляет услуги хостинга различной направленности. Предлагаем воспользоваться этими услугами и посетителям данного форума. На данный момент мы оказываем услуги под маркой Хост.SU



Мы предоставляем в аренду VDS на KVM и OpenVZ с возможностью подключения для этих серверов адресов IPv4 и IPv6.



Стоимость VDS на OpenVZ у нас начинается от 100 р./мес., VDS на KVM от 250 р.



Также мы предоставляем надежный хостинг сайтов по умеренным ценам, как под домашние странички, так и большие порталы. Плюсом является то, что наш хостинг поддерживает несколько версий PHP. На большинстве тарифов доступна бесплатная регистрация домена в зоне RU и РФ при оплате хостинга за год.

Наш сайт: https://xost.su

По вопросам ответим в тему, в личке или по e-mail: info@xost.su