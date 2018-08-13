Перейти к содержимому

Самая высокооплачиваемая удалённая работа!
Фотография

Хост.SU - хостинг, серверы vds на kvm и openvz

Автор темы xostsu, 13 Авг 2018 14:09

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 xostsu

xostsu

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено 13 Август 2018 - 14:09

Наша компания уже много лет предоставляет услуги хостинга различной направленности. Предлагаем воспользоваться этими услугами и посетителям данного форума. На данный момент мы оказываем услуги под маркой Хост.SU

Мы предоставляем в аренду VDS на KVM и OpenVZ с возможностью подключения для этих серверов адресов IPv4 и IPv6.

Стоимость VDS на OpenVZ у нас начинается от 100 р./мес., VDS на KVM от 250 р.

Также мы предоставляем надежный хостинг сайтов по умеренным ценам, как под домашние странички, так и большие порталы.  Плюсом является то, что наш хостинг поддерживает несколько версий PHP. На большинстве тарифов доступна бесплатная регистрация домена в зоне RU и РФ при оплате хостинга за год.

Наш сайт: https://xost.su
По вопросам ответим в тему, в личке или по e-mail: info@xost.su

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Хостинг и домены


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Хостинг и домены
  4. Правила форума