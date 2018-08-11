Перейти к содержимому

Самая высокооплачиваемая удалённая работа!
Фотография

Оформление страниц сайта на платформе abcp

Автор темы aktoetotakoi, Вчера, 13:10

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 aktoetotakoi

aktoetotakoi

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 13:10

Интернет-магазин по продаже запасных частей для автомобилей всех марок.Осуществляет продажу запасных частей и аксессуаров, оригинал и заменители.

 

Что нужно сделать:

 

- оформление страниц сайта по заданию в редакторе платформы abcp.ru;

- написание статей по моим данным;

- создание графического каталога с рядом товаров в редакторе платформы abcp.ru;

- правка дизайна страниц относительно шаблона (нужно обсуждать);

- подготовка страниц под SEO.

 

Сайт создан на готовой платформе ABCP.ru, удобная панель управления, редактор сайта, есть обучающие статьи по работе с сайтом.

 

Готов предоставить полный доступ к панели управления для оценки объема работ. В целом планирую сделать работающий сайт интернет-магазина на этой платформе поскольку у них качественно реализован механизм загрузки прайс листов и онлайн проценки товаров у поставщиков. Но требуется визуальная доработка страниц и первоначальное наполнение.

 

Ориентировочный объем работы в редакторе платформы abcp:

 

- Создание основной страницы сайта по моим данным

- наполнение текстами из моих материалов - Подготовка под SEO

– наполнение страниц: заполнение ключевыми словами

 

Также рассматриваю работу на постоянной основе для администрирования данного сайта

 

Цена обсуждается исходя из объема согласованных работ.


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума