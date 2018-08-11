Оформление страниц сайта на платформе abcp

Интернет-магазин по продаже запасных частей для автомобилей всех марок.Осуществляет продажу запасных частей и аксессуаров, оригинал и заменители.
Что нужно сделать:
- оформление страниц сайта по заданию в редакторе платформы abcp.ru;
- написание статей по моим данным;
- создание графического каталога с рядом товаров в редакторе платформы abcp.ru;
- правка дизайна страниц относительно шаблона (нужно обсуждать);
- подготовка страниц под SEO.
Сайт создан на готовой платформе ABCP.ru, удобная панель управления, редактор сайта, есть обучающие статьи по работе с сайтом.
Готов предоставить полный доступ к панели управления для оценки объема работ. В целом планирую сделать работающий сайт интернет-магазина на этой платформе поскольку у них качественно реализован механизм загрузки прайс листов и онлайн проценки товаров у поставщиков. Но требуется визуальная доработка страниц и первоначальное наполнение.
Ориентировочный объем работы в редакторе платформы abcp:
- Создание основной страницы сайта по моим данным
- наполнение текстами из моих материалов - Подготовка под SEO
– наполнение страниц: заполнение ключевыми словами
Также рассматриваю работу на постоянной основе для администрирования данного сайта
Цена обсуждается исходя из объема согласованных работ.