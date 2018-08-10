Надежный подрядчик из Казахстана. Доступные цены, высокое качество!

Отправлено Вчера, 14:01

Здравствуйте!

Наша команда занимается созданием и продвижением сайтов под ключ.

Основная часть сотрудников находится в Казахстане. У нас есть 2 юр лица: В Казахстане и в РФ.

За счет низкой себестоимости мы предлагаем нашим клиентам лучшее соотношение стоимости и качества.

Предлагаем также услуги по сопровождению готовых проектов. Работаем официально!

Приглашаем к сотрудничеству партнеров в регионах РФ: Рекламные агенства и частных лиц.

Действует гибкая система скидок для постоянных клиентов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Позвоните нам, и получите бесплатную консультацию по всем интересующим вопросам:

Тел\WhatsApp - +7 771 173 8888

Skype - intuit-kz