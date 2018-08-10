Перейти к содержимому

Самая высокооплачиваемая удалённая работа!
Фотография

32 000 подписчиков Forex тематики - в одни руки!

Автор темы roben, Вчера, 11:32
форекс рассылка форекс подписчики реклама форекс

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 roben

roben

    Свой человек

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 3 590 сообщений
529
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 11:32

Есть 32 000 подписчиков форекс тематики на Джаст Клике. Набирал их по 100-120 руб за подписчика.

Продам всю базу по 30 руб за подписчика - в одни руки. Вместе с аккаунтом.

По сути это готовый бизнес, который можно еще долго выжимать, подписчики активные и не заезженные.

Понимаю что такое не всем по корману, поэтому не тороплюсь с продажей.

 

Бонусом отдам все лендинги и письма. Плюс дам множество рекомендаций по монетизации.

 

Прибыль с данной базы около 400 000 руб. в месяц чистыми, даже если вы не будите заниматься ею, вы отобьете сумму покупки и прилично заработаете.

 

 

 

Причина продажи, ухожу в другую тему.


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама через рассылки, страницы приземления


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Реклама через рассылки, страницы приземления
  4. Правила форума