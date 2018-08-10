32 000 подписчиков Forex тематики - в одни руки!

Отправлено Вчера, 11:32

Есть 32 000 подписчиков форекс тематики на Джаст Клике. Набирал их по 100-120 руб за подписчика.

Продам всю базу по 30 руб за подписчика - в одни руки. Вместе с аккаунтом.

По сути это готовый бизнес, который можно еще долго выжимать, подписчики активные и не заезженные.

Понимаю что такое не всем по корману, поэтому не тороплюсь с продажей.

Бонусом отдам все лендинги и письма. Плюс дам множество рекомендаций по монетизации.

Прибыль с данной базы около 400 000 руб. в месяц чистыми, даже если вы не будите заниматься ею, вы отобьете сумму покупки и прилично заработаете.

Причина продажи, ухожу в другую тему.