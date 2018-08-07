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Lucky-Network.com - монетизация dating трафика! Платим за все страны:)

Автор темы LuckyNetwork, 07 Авг 2018 18:33

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#1 LuckyNetwork

LuckyNetwork

    Новичок

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Отправлено 07 Август 2018 - 18:33

Хорошее решение для монетизации Dating/Adult трафика через одну ссылку, которая сконвертит Ваш трафик на всех странах.

Если Вы интернет-маркетолог и работаете не только с ру трафиком, но и с буржем, то смартлинк лучшее решение.
у Вас есть трафик с фейсбука, инстаграмма, ютуба, дорвеев или емайл? Не вопрос - сконвертим все гео!

Зарегистрируйтесь, пройдите собеседование с суппортом в скайпе или жаббере, получите ссылку и лейте траф!

Выплаты каждую среду, минималка - 150$. (вебмани, яндекс.деньги, епайменст, биткойн)
Суппорт поможет разобраться во всех вопросах.

Регистрация: https://lucky-network.com/login.php
Skype: marketing@lucky-network.com
 


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