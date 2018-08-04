RevenueNext.com - партнерская программа c оплатой за звонок PayPerCall

Здравствуйте, уважаемые арбитражники!
Мы бы хотели представить Вам партнерскую программу – revenuenext.com.
Revenuenext.com - это уникальная западная партнерка c многолетним опытом в USA и Канаде , которая недавно вышла на российский рынок. Мы предоставляем сразу два формата оплаты – оплата за звонок (Pay Per Call)☎ и оплата за действие (CPA)
Мы предлагаем вам большой доход от конвертации ваших кликов в звонки
Мы предлагаем вам большой доход от конвертации ваших кликов в звонки
Сейчас в системе более 30 высококонвертирующихся товарных офферов, по которым всегда можно получить отличные выплаты и условия.
Категории офферов:
Наши офферы ориентированы, главным образом, на Америку, так что конкуренция на российском рынке заведомо меньше.
Подробнее о партнерской программе RevenueNext:
Еженедельные выплаты через Wire Transfer , ePayments и т.д.
Минималка $250
Отсутствие холда в системе – Посылай звонки с понедельника по воскресение и получай оплату каждый четверг
Отзывчивый и быстрый суппорт по Skype, Telegram и через email
Патентированная система call трекинга
Прозрачная и подробная статистика в реальном времени
Большой выбор инструментов по запросу – баннеры, лендинг, домены, нелимитированное количество бесплатных и локальных номеров
Остались вопросы? Пишите в топик или сюда:
Skype: sales_81900
Email: sales@revenuenext.com
Сообщение отредактировал RevenueNext: Сегодня, 09:56