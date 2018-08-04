RevenueNext.com - партнерская программа c оплатой за звонок PayPerCall

Отправлено Сегодня, 09:54

Здравствуйте, уважаемые арбитражники!

Мы бы хотели представить Вам партнерскую программу – revenuenext.com.

Revenuenext.com - это уникальная западная партнерка c многолетним опытом в USA и Канаде , которая недавно вышла на российский рынок. Мы предоставляем сразу два формата оплаты – оплата за звонок (Pay Per Call)☎ и оплата за действие (CPA)





Вы Google или Bing publisher?

Работаете с трафиком из поисковых систем?

Мы предлагаем вам большой доход от конвертации ваших кликов в звонки

Сейчас в системе более 30 высококонвертирующихся товарных офферов, по которым всегда можно получить отличные выплаты и условия.

Категории офферов:

Авто страхование

Мед. страхование,

Тревел индустрии,

ПК суппорта

Наши офферы ориентированы, главным образом, на Америку, так что конкуренция на российском рынке заведомо меньше.

Подробнее о партнерской программе RevenueNext:

Еженедельные выплаты через Wire Transfer , ePayments и т.д.

Минималка $250

Отсутствие холда в системе – Посылай звонки с понедельника по воскресение и получай оплату каждый четверг

Отзывчивый и быстрый суппорт по Skype, Telegram и через email

Патентированная система call трекинга

Прозрачная и подробная статистика в реальном времени

Большой выбор инструментов по запросу – баннеры, лендинг, домены, нелимитированное количество бесплатных и локальных номеров





Остались вопросы? Пишите в топик или сюда:

Skype: sales_81900

Email: sales@revenuenext.com

Сообщение отредактировал RevenueNext: Сегодня, 09:56