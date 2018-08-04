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RevenueNext.com - партнерская программа c оплатой за звонок PayPerCall

Автор темы RevenueNext, Сегодня, 09:54

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#1 RevenueNext

RevenueNext

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Отправлено Сегодня, 09:54

Здравствуйте, уважаемые арбитражники!

 

Мы бы хотели представить Вам партнерскую программу – revenuenext.com.

 

Revenuenext.com - это уникальная западная партнерка c многолетним опытом в USA и Канаде , которая недавно вышла на российский рынок. Мы предоставляем сразу два формата оплаты – оплата за звонок (Pay Per Call)☎ и оплата за действие (CPA)


 

  • Вы Google или Bing publisher?

  • Работаете с трафиком из поисковых систем?

 

Мы предлагаем вам большой доход от конвертации ваших кликов в звонки

 

Сейчас в системе более 30 высококонвертирующихся товарных офферов, по которым всегда можно получить отличные выплаты и условия.

 

Категории офферов:

 

  • Авто страхование

  • Мед. страхование,

  • Тревел индустрии,

  • ПК суппорта

 

Наши офферы ориентированы, главным образом, на Америку, так что конкуренция на российском рынке заведомо меньше.

 

Подробнее о партнерской программе RevenueNext:

 

  • Еженедельные выплаты через Wire Transfer , ePayments и т.д.

  • Минималка $250

  • Отсутствие холда в системе – Посылай звонки с понедельника по воскресение и получай оплату каждый четверг

  • Отзывчивый и быстрый суппорт по Skype, Telegram и через email

  • Патентированная система call трекинга

  • Прозрачная и подробная статистика в реальном времени

  • Большой выбор инструментов по запросу – баннеры, лендинг, домены, нелимитированное количество бесплатных и локальных номеров


 

Остались вопросы? Пишите в топик или сюда:

Skype: sales_81900

Email: sales@revenuenext.com


Сообщение отредактировал RevenueNext: Сегодня, 09:56

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