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Клиенты для Вашего бизнеса с 80 БУРЖ-форумов

Автор темы burjaup, Сегодня, 08:56

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#1 burjaup

burjaup

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:56

Свершилось!
Мы собирали базу и тестировали эффект на протяжении многих месяцев.
И теперь наконец мы начинаем работать со всеми желающими.

Наше предложение:
- Размещение Вашего топика на более 80 заграничных СЕО-форумах (США, Англия и вся Европа)
- Постоянные ПОДЪЕМЫ Вашего топика в среднем каждые 3 дня (учитывая правила каждого форума)
- Слежение за Вашими топиками

Что Вы получите:
✓ Тысячи просмотров Вашего предложения Целевой Аудиторией каждый месяц
✓ Отличная реклама бренда, компании, товара или услуги
✓ Заграничные клиенты для Вашего бизнеса с форумов уже сегодня, завтра и на все время нашего сотрудничества

Прайс:
1$ за 1 топик в месяц
Минимальный заказ 50 форумов;
Создание аккаунтов и размещение топиков при заказе услуги - БЕСПЛАТНО!

Наши контакты:
EMAIL: burjaup@gmail.com
TELEGRAM: @burjaup (https://t.me/burjaup)
ICQ: 723 326 716
SKYPE: live:burjaup
WEBSITE: https://burjaup.com/

Сообщение отредактировал burjaup: Сегодня, 08:58

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