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Я развиваюсь! Я уже прошёл три сессии холотропа, 35 сеансов регрессивного гипноза, 12 сессий на формирование фундаментальной самооценки, 24 часа непрерывной энерго-медитации, а по завершению - семь дней сухого голодания, я выходил из голода по всем канонам современной натуропатии...



Затем была пройдена 10-дневная випассана, большой выездной ретрит на Бали по динамической Ошо-медитации, посещение всех святых мест Индии, потом недельное пребывание в ашраме Саи Бабы, поход на вершину горы Кайлас...



А так же полный курс йога-нидры, суфийских кружений, обливаний по системе Порфирия Иванова, трехлетний темный ретрит тибетского буддизма, и статуэтка Будды Шакьямуни на удачу...



Я пил аяваску, жевал пейот и собирал псилоцибиновые грибы на слоновьих фермах в Таиланде, открывал взаимосвязь с космосом, пробуя листья и стебли канабиса, исследовал влияние magic mushroms на Суматре....



Я прошел личную сессию-инициацию у Экхарта Толле и открывал ногой двери восприятия, научившись одновременно быть всем и быть никем, пребывать здесь и сейчас, чувствовать момент и полностью осознавать себя в нём...



Я диагностировал карму по Лазареву, любил свою болезнь по Синельникову, отпускал прошлое по Новикову, звенел кедрами с Анастасией, сажал деревья и создавал школу Счастья, полюбил себя как завещал Дмитрий Троцкий и отследил всю психосоматику возникающих во мне реакций...



Я прослушал 558 лекций Торсунова о счастливой семейной жизни; 108 лекций Рузова о том, как стать успешным и счастливым; я досконально изучил психо-нумеро-чакро-физио-васту-хиромантию от Рами Блекта, и понял, что же нужно женщине, изучив 305 лекций Нарушевича...



Я сходил на расстановки по Хеллингеру, изучил Хьюман Дизайн, освоил Соционику, рассчитал все варианты психоматриц себе и всем своим родным и близким...



Я перестроил свою старую двушку по васту, раскроил 6 соток родителей по золотому сечению, выдолбил пруд по Хольцеру, заложил сад по Железову, выкопал погреб по древнерусским саженям...



Я прошел 156 личных сессий коуч-тренингов на развитие бизнеса и личной эффективности, 23 занятий по тайм-менеджменту, и посетил двести пятьдесят пять лекций самых успешных людей планеты...



Я овладел семью привычками за семь дней по Кови, развил свой эмоциональный интеллект и научился быть всегда по-идиотски позитивным...



Я одел камни на все пальцы, чтобы избавиться от неблагоприятного влияния планет, и желал всем счастья 108 кругов на четках каждый день...



Я почистил все чакры Чакравидьей и поднял кундалини до упора, проработал карму рода до семи поколений и вспомнил все свои реинкарнации...



Я вытравил всех паразитов самыми кардинальными методиками очищения, выпил 10 литров касторки по Будилову и почистил печень по Морицу, голодал по Оганян и подружился с шанк-пракшаланой...



Я стал вегетарианцем, затем веганом, затем сыроедом, потом моносыроедом, фрукторианцем, бигу, солнцеедом, праноедом и неедом...



Слушай...

Я не знаю, в чем может быть дело.....

Но всё же... мне кажется...

что мне ещё чего-то не хватает...



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