Пассивный доход на X-crofanding

Отправлено Сегодня, 08:38

X-crofanding это проект мониторинг. На сайте это проект мониторинг. На сайте https://x-cf.com есть масса проектов, которые проверяются ежедневно:

- Мы отслеживаем свежие проекты каждый день, инвестируем и только потом советуем Вам;

- Каждый день мы отфильтровываем скамы;

- Анализируем сроки вложений и процент доходности;

- Проверяем работоспособность программного кода проекта;

- Проверяем уязвимость проекта от хакерских и DDoS атак и защиты Ваших персональных данных итд.

Так вот, предлагаем Вам 2 способа заработка:

- без вложений, но чуть дольше;

- и с вложениями, но результат не заставит себя ждать.

Поподробней об этом...

1. Начнем о доходе с вложениями. У Вас есть возможность самому выбрать проект у нас на сайте и инвестировать(перед этим почитав о нем, выбрать какой проект Вам по душе, либо инвестировать в несколько). Также есть вариант доверительного управления, купив пакет Start 15%, Classik 17%, Minimal 25% и просто получать свой доход ничего не делая.

без вложений. Все очень просто, кому известно что такое реферальная сеть? Это возможность зарабатывать, на вкладах других людей. Все что нужно сделать ЭТО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на проектах, которые на сайте 2. И доход. Все очень просто, кому известно что такое реферальная сеть? Это возможность зарабатывать, на вкладах других людей. Все что нужно сделать ЭТО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на проектах, которые на сайте https://x-cf.com, скопировать свою реферальную ссылку и рекламировать эту ссылку везде (форумы, соц сети, блоги итд), те люди, которые заходят под вашей ссылкой называются Вашими рефералами и вы получаете бонус и % с их вклада. Также, ваши проценты можно инвестировать в проект и умножить доход, ничего не вкладывая.

Удачи Вам!