BadBoys.network - Сконвертим Ваш Push Трафик в $$$!

Мы занимаемся монетизацией веб пуш трафика по всему миру!

В нашей партнерской программе https://v2.badboys.network мы монетизируем WorldWide трафик путем подписки на Push уведомления.

Установите код на свой вебсайт или покупайте попандер трафик на наши лендинги и начинайте получать доход.

Какой Трафик Конвертит Лучше Всего?

Любой живой "нетематический" траффик показывает отличные результаты конверсии и имеет вполне конкуретные CPM как на JS монетизации так и на Direct Link, так же вы можете с легкостью кастомизировать как Direct Link (DIY лендинги со своей картинкой и текстом) так и размещение JS кода на вашем сайте под вашу аудиторию.

Принимаемые OS:Windows, Mac OS, Linux, Android

Принимаемые Browsers: Google Chrome, Opera, Yandex, Mozilla, Safari

За что происходит оплата?

Оплата происходит по 2 моделям:

CPA - За подписку на браузерные уведомления

RevShare - За клики вашей аудитории подписанной на уведомления

Как понять сколько можно заработать на тысяче подписанных человек?

На главной странице есть раздел - Цена на Лиды где вы можете увидеть сколько вы получите денег по CPA модели за каждую тысячу лидов.

Пример - вы отправили 10 тысяч десктоп посетителей из России на один из Direct Link, получили 1000 подписок, ваш заработок составит по текущему рейту 43$

По модели revshare* вы копите базу пользователей подписанных на уведомления и за каждый клик вашей аудитории вы получаете 75% выплат стоимости за клик по которой рекламодатели в нашей дружественной сетке https://megapu.sh выкупают ваш трафик.

*В целом при RevShare монетизации ориентироваться нужно на CPA рейты, в среднем за 50 дней пользователь приносит те самые деньги от CPA тарифа а после окупаемости, уже идет сверху в ваш карман.

В зависимости от качества трафика этот период может сокращаться, рекорд нашего партнера 20 дней. Соответственно после того как он окупил лиды по CPA ставке, далее идет уже чистый профит.

С кем мы работаем:

Владельцы Веб-Сайтов (WebMasters)

Арбитражники (Affiliate Marketers)

Траффик-сетки (Traffic Sources)

Партнерские программы (Реселл)

Дорвейщики и СДЛщики

Как начать отправлять трафик на нашу партнерскую программу?

Вы можете отправлять трафик как на наши лендинги

Так и установить JS код на свой сайт с формой подписки

Шаг 1. Пройдите регистрацию

Шаг 2. Зайдите в раздел мои площадки

Шаг 3. Добавляете ваш сайт (testsite.com) если вы планируете использовать JS монетизацию и выбираете метод монетизации, подтверждаете ваш домен, все готово. Забираете ваш код и размещаете на сайте (подробнее в Faq), готово!

В случае с форматом Direct Link вам не требуется подтверждать вашу площадку.

Вы просто берете понравившийся вам лендинг и отправляете на него трафик.

Для этого нужно переидти в раздел мои площадки и на нужной площадке забрать свой Direct link нажав Statistics либо JS код если вы подтвердили сайт.

Примеры Монетизации:

Вебсайтов

Так же у нас есть готовые лендинги для слива трафика, вот один из примеров, подробнее в личном кабинете

Откуда Лить на Пуши?

Мы не ограничиваем партнеров в методах добычи трафика, главное что бы этот трафик был добыт законным путем и не спам! (Крайне не приемлем слив с взломанных сайтов, спам соц сетей, email)

В целом если разделить по каналам и обьемам сливаемого трафика на сегодня это:

Контекстная Реклама - Подойдет если вы умеете добывать дешевый трафик по "мусорным" поисковым запросам с дешевой ценой за клик - смотреть, видео, приколы, авто

То это один из лучших каналов как по обьемам получаемого трафика так и по качеству

Popunder/ClickUnder - У нас есть готовые директ линки (лендинги), вы сливаете на них трафик покупая его в Popunder Networks (Попандер биржи трафика) и сливая на наши лендинги.

Несомненное преимущество данного метода - вы практически не ограничены в обьемах трафика и можете таргетировать

Тизерный трафик (Native) - Общетематические тизеры - смотреть видео, запретное видео, скачать на наши лендинги

Вебсайты - вы просто размещаете JS код на своем сайте с формой подписки или кликандер / баннер и направляете трафик на наши лендинги.

Ключевые Преимущества:

WorldWide оффер с простым флоу

Несколько моделей работы:

CPA - Оплата за каждый привлеченный пуш

RevShare - Копите базу пользователей и получайте доход за каждый клик вашей аудитории

PostBack - для отслеживания конверсии и создания Black/White листов

Полностью легальный формат с возможностью кастомизации лендингов и js кода конкретно под вашу тематику трафика.

Сколько могут зарабатывать* владельцы вебсайтов использующие JS коды?

Сколько может зарабатывать* арбитражник используя наши лендинги (Direct Link)?

*Важно - это средние цифры по системе то есть тут и адалт сиджеи (где пользователь после 10 редиректов видит вашу рекламу), медиабаеры покупающие трафик в Попандер сетках, владельцы сайтов.

Чем более качественный трафик тем более высокие цифры вы получите.

SE (Поисковой) трафик имеет самые лучше показатели конверсии.

Если взять общую разбивку по странам - то вот текущий ТОП стран для работы

Если у вас остались дополнительные вопросы обращайтесь по контактам:

Mail: support@badboys.network

Skype: badboys.network

Telegram Support: @badboys_network