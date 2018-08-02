BadBoys.network - Сконвертим Ваш Push Трафик в $$$!

Мы занимаемся монетизацией веб пуш трафика по всему миру!
В нашей партнерской программе https://v2.badboys.network мы монетизируем WorldWide трафик путем подписки на Push уведомления.
Установите код на свой вебсайт или покупайте попандер трафик на наши лендинги и начинайте получать доход.
Какой Трафик Конвертит Лучше Всего?
Любой живой "нетематический" траффик показывает отличные результаты конверсии и имеет вполне конкуретные CPM как на JS монетизации так и на Direct Link, так же вы можете с легкостью кастомизировать как Direct Link (DIY лендинги со своей картинкой и текстом) так и размещение JS кода на вашем сайте под вашу аудиторию.
Принимаемые OS:Windows, Mac OS, Linux, Android
Принимаемые Browsers: Google Chrome, Opera, Yandex, Mozilla, Safari
За что происходит оплата?
Оплата происходит по 2 моделям:
CPA - За подписку на браузерные уведомления
RevShare - За клики вашей аудитории подписанной на уведомления
Как понять сколько можно заработать на тысяче подписанных человек?
На главной странице есть раздел - Цена на Лиды где вы можете увидеть сколько вы получите денег по CPA модели за каждую тысячу лидов.
Пример - вы отправили 10 тысяч десктоп посетителей из России на один из Direct Link, получили 1000 подписок, ваш заработок составит по текущему рейту 43$
По модели revshare* вы копите базу пользователей подписанных на уведомления и за каждый клик вашей аудитории вы получаете 75% выплат стоимости за клик по которой рекламодатели в нашей дружественной сетке https://megapu.sh выкупают ваш трафик.
*В целом при RevShare монетизации ориентироваться нужно на CPA рейты, в среднем за 50 дней пользователь приносит те самые деньги от CPA тарифа а после окупаемости, уже идет сверху в ваш карман.
В зависимости от качества трафика этот период может сокращаться, рекорд нашего партнера 20 дней. Соответственно после того как он окупил лиды по CPA ставке, далее идет уже чистый профит.
С кем мы работаем:
Владельцы Веб-Сайтов (WebMasters)
Арбитражники (Affiliate Marketers)
Траффик-сетки (Traffic Sources)
Партнерские программы (Реселл)
Дорвейщики и СДЛщики
Как начать отправлять трафик на нашу партнерскую программу?
Вы можете отправлять трафик как на наши лендинги
Так и установить JS код на свой сайт с формой подписки
Шаг 1. Пройдите регистрацию
Шаг 2. Зайдите в раздел мои площадки
Шаг 3. Добавляете ваш сайт (testsite.com) если вы планируете использовать JS монетизацию и выбираете метод монетизации, подтверждаете ваш домен, все готово. Забираете ваш код и размещаете на сайте (подробнее в Faq), готово!
В случае с форматом Direct Link вам не требуется подтверждать вашу площадку.
Вы просто берете понравившийся вам лендинг и отправляете на него трафик.
Для этого нужно переидти в раздел мои площадки и на нужной площадке забрать свой Direct link нажав Statistics либо JS код если вы подтвердили сайт.
Примеры Монетизации:
Вебсайтов
Так же у нас есть готовые лендинги для слива трафика, вот один из примеров, подробнее в личном кабинете
Откуда Лить на Пуши?
Мы не ограничиваем партнеров в методах добычи трафика, главное что бы этот трафик был добыт законным путем и не спам! (Крайне не приемлем слив с взломанных сайтов, спам соц сетей, email)
В целом если разделить по каналам и обьемам сливаемого трафика на сегодня это:
Контекстная Реклама - Подойдет если вы умеете добывать дешевый трафик по "мусорным" поисковым запросам с дешевой ценой за клик - смотреть, видео, приколы, авто
То это один из лучших каналов как по обьемам получаемого трафика так и по качеству
Popunder/ClickUnder - У нас есть готовые директ линки (лендинги), вы сливаете на них трафик покупая его в Popunder Networks (Попандер биржи трафика) и сливая на наши лендинги.
Несомненное преимущество данного метода - вы практически не ограничены в обьемах трафика и можете таргетировать
Тизерный трафик (Native) - Общетематические тизеры - смотреть видео, запретное видео, скачать на наши лендинги
Вебсайты - вы просто размещаете JS код на своем сайте с формой подписки или кликандер / баннер и направляете трафик на наши лендинги.
Ключевые Преимущества:
WorldWide оффер с простым флоу
Несколько моделей работы:
CPA - Оплата за каждый привлеченный пуш
RevShare - Копите базу пользователей и получайте доход за каждый клик вашей аудитории
PostBack - для отслеживания конверсии и создания Black/White листов
Полностью легальный формат с возможностью кастомизации лендингов и js кода конкретно под вашу тематику трафика.
Сколько могут зарабатывать* владельцы вебсайтов использующие JS коды?
Сколько может зарабатывать* арбитражник используя наши лендинги (Direct Link)?
*Важно - это средние цифры по системе то есть тут и адалт сиджеи (где пользователь после 10 редиректов видит вашу рекламу), медиабаеры покупающие трафик в Попандер сетках, владельцы сайтов.
Чем более качественный трафик тем более высокие цифры вы получите.
SE (Поисковой) трафик имеет самые лучше показатели конверсии.
Если взять общую разбивку по странам - то вот текущий ТОП стран для работы
Если у вас остались дополнительные вопросы обращайтесь по контактам:
Mail: support@badboys.network
Skype: badboys.network
Telegram Support: @badboys_network
Affiliate Chat: https://t.me/BadboyS_chat