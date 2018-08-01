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SpaceAds - мы специализируемся на вертикалях гемблинг/ беттинг

Автор темы spaceads, Сегодня, 12:50

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#1 spaceads

spaceads

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Отправлено Сегодня, 12:50

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SpaceAds - мы специализируемся на вертикалях гемблинг/ беттинг / бинарные опционы. 
Модели работы: CPA, CPL, RevShare 
 
 
Почему с нами комфортно работать: 
* высокие базовые ставки на популярные гемблинг офферы 
* отсутствие минимальных выплат и тестовых объёмов 
* высокие отчисления по реферальной системе (базовая ставка 3%, проффесиональным рефоводам - 6%). 
* еженедельные выплаты по большинству гемблинг офферов. 
* работаем на платформе Affise 
* парковка доменов, CPAPI, клоака для Инстаграма 
* принимаем все виды трафика 
 
Мы предоставляем все возможности для комфортной работы вебмастеров! 
 
Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/9ur7xk
 
По всем вопросам пишите на почту zhirocs@gmail.com и скайп zhirocs

 


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