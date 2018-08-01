SpaceAds - мы специализируемся на вертикалях гемблинг/ беттинг / бинарные опционы.
Модели работы: CPA, CPL, RevShare
Почему с нами комфортно работать:
* высокие базовые ставки на популярные гемблинг офферы
* отсутствие минимальных выплат и тестовых объёмов
* высокие отчисления по реферальной системе (базовая ставка 3%, проффесиональным рефоводам - 6%).
* еженедельные выплаты по большинству гемблинг офферов.
* работаем на платформе Affise
* парковка доменов, CPAPI, клоака для Инстаграма
* принимаем все виды трафика
Мы предоставляем все возможности для комфортной работы вебмастеров!
Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/9ur7xk
По всем вопросам пишите на почту zhirocs@gmail.com и скайп zhirocs