Партнёрская программа EnglishDom: 2200 руб за нового ученика школы анг

Отправлено Сегодня, 07:12

Привет!



EnglishDom — онлайн школа английского языка нового поколения. Более 7 лет предоставляет обучение английскому языку по Skype (Скайп) и является лидером рынка!

Кратко о партнерстве:



Зарабатывайте 2200 руб за каждого нового ученика, совершившего первую оплату по любому пакету занятий.



Преимущества для вебмастера:

— Холд: 1-7 дней

— Высокое вознаграждение

— Удобный способ получения вознаграждения:

Через электронный кошелек Яндекс.Деньги (ограничение 15 тыс.руб в сутки)

PayPal

— Минимальная сумма выплат — 2200 рублей.

— Быстрое подтверждение заказов

— Известный бренд во всем СНГ с продуктом под разную целевую аудиторию

— Прозрачная статистика, которая считается по модели Last Cookie Win. Вы увидите кол-во лидов, которые зарегистрировались и оплатили любое кол-во уроков.

— Известный бренд во всем СНГ с продуктом под разную целевую аудиторию

— Промо: в наличие большое количество промо-материалов. Кроме того, мы всегда готовы пойти навстречу и создать для вас индивидуальные промо-материалы.



Условия:

ГЕО: РФ и Украина

Принимаются любые города, важно, чтобы ученики были русскоговорящие!

Лучшую конверсию показывают пользователи из России — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область; из Украины — Киев, Харьков и Днепр.

Наша аудитория:

62% наших учеников - женщины

70% студентов - в возрасте 18-35 лет

81,8% студентов - из России

Ограничения трафика:

— В партнерской программе не могут принимать участие интернет-ресурсы, которые содержат информацию порнографического характера; пропагандируют насилие; расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства; деятельность, прямо запрещенную законодательствами РФ и Украины; нарушают законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности.

— Запрещается распространение партнерских ссылок, баннеров и рекламных материалов посредством рассылки спама любым техническим способом (т.е. рассылки электронных сообщений без предварительного получения согласия абонента или адресата такой рассылки, смс рассылки).

— Запрещено использовать в контексте запрос “английский по скайпу", а также слова из списка.

— Запрещено использовать в тексте объявлений названия других школ английского языка.

Возможные виды трафика:

Cashback

PopUp / ClickUnder

Email-рассылка (кроме рассылки от лица EnglishDom)

Toolbar

Мобильный трафик для мобильной версии

Тизерные сети

Youtube-канал

Дорвей-трафик

Запрещенные виды трафика:

Контекстная реклама на бренд

Мотивированный трафик

Adult-трафик

Ведение маркетинговой деятельности от лица EnglishDom (ведение групп в социальных сетях, ведение рассылки и так далее)

Подробные условия партнерской программы здесь.



Для регистрации в партнёрской программе, оставьте заявку по ссылке выше. Необходимо ввести своё имя, e-mail и адрес сайта или тип источника, на котором будут размещаться материалы.

На электронную почту, которую Вы указали в заявке, мы отправим логин и пароль для доступа в личный кабинет, где будет вся информация о партнерской программе, необходимые материалы, utm-метка для переходов, уникальный промокод для клиентов и статистика вашего трафика.



Если есть вопросы, то пишите их по e-mail: cpa@englishdom.com