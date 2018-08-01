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Партнёрская программа EnglishDom: 2200 руб за нового ученика школы анг

Автор темы EnglishDom, Сегодня, 07:12

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#1 EnglishDom

EnglishDom

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Отправлено Сегодня, 07:12

Привет!

EnglishDom — онлайн школа английского языка нового поколения. Более 7 лет предоставляет обучение английскому языку по Skype (Скайп) и является лидером рынка! 

 

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Кратко о партнерстве:

Зарабатывайте 2200 руб за каждого нового ученика, совершившего первую оплату по любому пакету занятий.

Преимущества для вебмастера:
— Холд: 1-7 дней
— Высокое вознаграждение
— Удобный способ получения вознаграждения:

  • Через электронный кошелек Яндекс.Деньги (ограничение 15 тыс.руб в сутки)
  • PayPal

— Минимальная сумма выплат — 2200 рублей.
— Быстрое подтверждение заказов
— Известный бренд во всем СНГ с продуктом под разную целевую аудиторию
— Прозрачная статистика, которая считается по модели Last Cookie Win. Вы увидите кол-во лидов, которые зарегистрировались и оплатили любое кол-во уроков.
— Известный бренд во всем СНГ с продуктом под разную целевую аудиторию
— Промо: в наличие большое количество промо-материалов. Кроме того, мы всегда готовы пойти навстречу и создать для вас индивидуальные промо-материалы.

Условия:
ГЕО: РФ и Украина
Принимаются любые города, важно, чтобы ученики были русскоговорящие!
Лучшую конверсию показывают пользователи из России — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область; из Украины — Киев, Харьков и Днепр.

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Наша аудитория:
62% наших учеников - женщины
70% студентов - в возрасте 18-35 лет
81,8% студентов - из России

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Ограничения трафика:
— В партнерской программе не могут принимать участие интернет-ресурсы, которые содержат информацию порнографического характера; пропагандируют насилие; расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства; деятельность, прямо запрещенную законодательствами РФ и Украины; нарушают законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности.
— Запрещается распространение партнерских ссылок, баннеров и рекламных материалов посредством рассылки спама любым техническим способом (т.е. рассылки электронных сообщений без предварительного получения согласия абонента или адресата такой рассылки, смс рассылки).
— Запрещено использовать в контексте запрос “английский по скайпу", а также слова из списка. 
— Запрещено использовать в тексте объявлений названия других школ английского языка.
Возможные виды трафика:

  • Cashback
  • PopUp / ClickUnder
  • Email-рассылка (кроме рассылки от лица EnglishDom)
  • Toolbar
  • Мобильный трафик для мобильной версии
  • Тизерные сети
  • Youtube-канал
  • Дорвей-трафик

Запрещенные виды трафика:

  • Контекстная реклама на бренд
  • Мотивированный трафик
  • Adult-трафик
  • Ведение маркетинговой деятельности от лица EnglishDom (ведение групп в социальных сетях, ведение рассылки и так далее)

Подробные условия партнерской программы здесь.
 

Для регистрации в партнёрской программе, оставьте заявку по ссылке выше. Необходимо ввести своё имя, e-mail и адрес сайта или тип источника, на котором будут размещаться материалы.
На электронную почту, которую Вы указали в заявке, мы отправим логин и пароль для доступа в личный кабинет, где будет вся информация о партнерской программе, необходимые материалы, utm-метка для переходов, уникальный промокод для клиентов и статистика вашего трафика. 

Если есть вопросы, то пишите их по e-mail: cpa@englishdom.com

 


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