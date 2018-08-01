Партнёрская программа EnglishDom: 2200 руб за нового ученика школы анг

Привет!
EnglishDom — онлайн школа английского языка нового поколения. Более 7 лет предоставляет обучение английскому языку по Skype (Скайп) и является лидером рынка!
Кратко о партнерстве:
Зарабатывайте 2200 руб за каждого нового ученика, совершившего первую оплату по любому пакету занятий.
Преимущества для вебмастера:
— Холд: 1-7 дней
— Высокое вознаграждение
— Удобный способ получения вознаграждения:
- Через электронный кошелек Яндекс.Деньги (ограничение 15 тыс.руб в сутки)
- PayPal
— Минимальная сумма выплат — 2200 рублей.
— Быстрое подтверждение заказов
— Известный бренд во всем СНГ с продуктом под разную целевую аудиторию
— Прозрачная статистика, которая считается по модели Last Cookie Win. Вы увидите кол-во лидов, которые зарегистрировались и оплатили любое кол-во уроков.
— Известный бренд во всем СНГ с продуктом под разную целевую аудиторию
— Промо: в наличие большое количество промо-материалов. Кроме того, мы всегда готовы пойти навстречу и создать для вас индивидуальные промо-материалы.
Условия:
ГЕО: РФ и Украина
Принимаются любые города, важно, чтобы ученики были русскоговорящие!
Лучшую конверсию показывают пользователи из России — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область; из Украины — Киев, Харьков и Днепр.
Наша аудитория:
62% наших учеников - женщины
70% студентов - в возрасте 18-35 лет
81,8% студентов - из России
Ограничения трафика:
— В партнерской программе не могут принимать участие интернет-ресурсы, которые содержат информацию порнографического характера; пропагандируют насилие; расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства; деятельность, прямо запрещенную законодательствами РФ и Украины; нарушают законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности.
— Запрещается распространение партнерских ссылок, баннеров и рекламных материалов посредством рассылки спама любым техническим способом (т.е. рассылки электронных сообщений без предварительного получения согласия абонента или адресата такой рассылки, смс рассылки).
— Запрещено использовать в контексте запрос “английский по скайпу", а также слова из списка.
— Запрещено использовать в тексте объявлений названия других школ английского языка.
Возможные виды трафика:
- Cashback
- PopUp / ClickUnder
- Email-рассылка (кроме рассылки от лица EnglishDom)
- Toolbar
- Мобильный трафик для мобильной версии
- Тизерные сети
- Youtube-канал
- Дорвей-трафик
Запрещенные виды трафика:
- Контекстная реклама на бренд
- Мотивированный трафик
- Adult-трафик
- Ведение маркетинговой деятельности от лица EnglishDom (ведение групп в социальных сетях, ведение рассылки и так далее)
Подробные условия партнерской программы здесь.
Для регистрации в партнёрской программе, оставьте заявку по ссылке выше. Необходимо ввести своё имя, e-mail и адрес сайта или тип источника, на котором будут размещаться материалы.
На электронную почту, которую Вы указали в заявке, мы отправим логин и пароль для доступа в личный кабинет, где будет вся информация о партнерской программе, необходимые материалы, utm-метка для переходов, уникальный промокод для клиентов и статистика вашего трафика.
Если есть вопросы, то пишите их по e-mail: cpa@englishdom.com