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Высокий заработок на туристическом трафике.

Автор темы XyDoi96, Сегодня, 13:55

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#1 XyDoi96

XyDoi96

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Отправлено Сегодня, 13:55

Travelpayouts — это туристическая партнёрская программа, в основе которой лежат: метапоиск авиабилетов Aviasales, сервис поиска отелей HotelLook, а также сеть кампанийдля дополнительного заработка на туристическом рынке (аренда автомобилей, страховки, трансфер, экскурсии и многое другое).

  • Aviasales.ru — первый российский метапоисковик авиабилетов, работающий в Рунете с начала 2009 года. В настоящий момент пользователям доступны данные 5 систем бронирования: Amadeus, Travelport (включающая «Галилео» и Worldspan), «Сирена», Sabre; 45 агентств и 728 авиакомпаний.
  • HotelLook.ru — сервис, позволяющий находить и сравнивать цены на отели по всему миру, предоставляемые ведущими системами бронирования. Сервис Hotellook.ru предоставляет собранную воедино информацию о более чем 548 000 отелях в 205 странах, работая с данными более 10 систем онлайн бронирования, таких как Booking.com, Agoda.com, Hotels.com, Expedia и др.

Как работает партнёрская программа Travelpayouts?

  1. Вы регистрируетесь в партнёрской программе (регистрация занимает не более 1 минуты, после регистрации вы сразу же получаете доступ к Личному кабинету партнёра).
  2. Вы размещаете на своём сайте, в группах партнёрские инструменты Travelpayouts.
  3. Посетители вашего сайта или группы ищут и бронируют авиабилеты, отели, другие туристические услуги.
  4. Мы платим вам до 70% от нашего дохода за каждое бронирование авиабилетов и отелей. Партнёрское вознаграждение за работу с кампаниями уточняйте на странице с описанием кампании.

 

Регистрируйтесь в нашей программе и начинайте зарабатывать уже сейчас http://www.travelpay...45877&locale=ru


Сообщение отредактировал XyDoi96: Сегодня, 13:56

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