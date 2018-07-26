Высокий заработок на туристическом трафике.

Travelpayouts — это туристическая партнёрская программа, в основе которой лежат: метапоиск авиабилетов Aviasales, сервис поиска отелей HotelLook, а также сеть кампанийдля дополнительного заработка на туристическом рынке (аренда автомобилей, страховки, трансфер, экскурсии и многое другое).
- Aviasales.ru — первый российский метапоисковик авиабилетов, работающий в Рунете с начала 2009 года. В настоящий момент пользователям доступны данные 5 систем бронирования: Amadeus, Travelport (включающая «Галилео» и Worldspan), «Сирена», Sabre; 45 агентств и 728 авиакомпаний.
- HotelLook.ru — сервис, позволяющий находить и сравнивать цены на отели по всему миру, предоставляемые ведущими системами бронирования. Сервис Hotellook.ru предоставляет собранную воедино информацию о более чем 548 000 отелях в 205 странах, работая с данными более 10 систем онлайн бронирования, таких как Booking.com, Agoda.com, Hotels.com, Expedia и др.
Как работает партнёрская программа Travelpayouts?
- Вы регистрируетесь в партнёрской программе (регистрация занимает не более 1 минуты, после регистрации вы сразу же получаете доступ к Личному кабинету партнёра).
- Вы размещаете на своём сайте, в группах партнёрские инструменты Travelpayouts.
- Посетители вашего сайта или группы ищут и бронируют авиабилеты, отели, другие туристические услуги.
- Мы платим вам до 70% от нашего дохода за каждое бронирование авиабилетов и отелей. Партнёрское вознаграждение за работу с кампаниями уточняйте на странице с описанием кампании.
Регистрируйтесь в нашей программе и начинайте зарабатывать уже сейчас http://www.travelpay...45877&locale=ru
Сообщение отредактировал XyDoi96: Сегодня, 13:56