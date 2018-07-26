Высокий заработок на туристическом трафике.

Aviasales.ru — первый российский метапоисковик авиабилетов, работающий в Рунете с начала 2009 года. В настоящий момент пользователям доступны данные 5 систем бронирования: Amadeus, Travelport (включающая «Галилео» и Worldspan), «Сирена», Sabre; 45 агентств и 728 авиакомпаний.

Aviasales.ru — первый российский метапоисковик авиабилетов, работающий в Рунете с начала 2009 года. В настоящий момент пользователям доступны данные 5 систем бронирования: Amadeus, Travelport (включающая «Галилео» и Worldspan), «Сирена», Sabre; 45 агентств и 728 авиакомпаний.