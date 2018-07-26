ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВ АВТОРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Отправлено Сегодня, 13:44

Здравствуйте! Меня зовут Виталий Юрьев, я являюсь основателем и руководителем проекта Restore.ua. “Restore” - это самая крупная сеть сервисных центров в Украине, была основана в 2009 году и на сегодняшний день успешно развивается, ежегодно открывая новые отделения.

Мастер-класс «Открытие сервисного центра»

Курс будет посвящен этапам открытия сервисного центра. Мы рассмотрим основные ошибки, которые допускают

предприниматели. Детально разберем причины, по которым большая часть мастерских прекращает свою деятельность незадолго после открытия.

Минимум теории и мотивации, только практическая информация с учетом текущей конъюктуры рынка.

Цель курса: ознакомить предпринимателя с фактической ситуацией на рынке, указать на все скрытые риски, дать советы основанные на личном опыте.

Краткое содержание:

- поиск помещения;

- подбор оборудования;

- заказ и изготовление экономной и практичной мебели;

- дизайн и изготовление эффективной наружной рекламы;

- разработка сайта, поиск подрядчиков;

- выбор программы для ведения учета;

- основные каналы привлечения клиентов;

- ответы на вопросы участников.

Количество участников: до 5 человек.

Формат мероприятия: вебинар, где все участники могут задавать вопросы и общаться со спикером.

Продолжительность вебинара: 3-4 часа.

Мастер-класс «Управление сервисным центром»

Курс будет посвящен навыкам операционного управление предприятием сферы обслуживания.

Рассмотрим самые распространенные ошибки в построении взаимоотношений с подчиненными, в частности инженерами.

Поговорим об оптимизации финансовых затрат, управлении и финансовом планировании.

Краткое содержание вебинара:

- поиск сотрудников;

- удержание ключевых сотрудников, борьба с текучкой кадров;

- поддержание дисциплины в сервисном центре;

- подбор и внедрение системы учета;

- финансовый учет в сервисном центре;

- открытие филиалов, управление сетью мастерских;

- ответы на вопросы.

Количество участников: до 5 человек.

Формат мероприятия: вебинар, где все участники могут задавать вопросы и общаться со спикером.

Продолжительность вебинара: 3-4 часа.

Мастер-класс «Каналы привлечения клиентов»

https://www.youtube.com/watch?v=ASayKrMbeNE

Курс будет посвящен обзору эффективных каналов привлечения клиентов для сервисного центра, с учетом специфики бизнеса и современных трендов. На вебинаре мы рассмотрим инструменты для расчета рентабельности рекламных каналов и коэффициента возврата инвестиций. Кроме рекламных каналов, мы также уделим внимание инструментам для повышения конверсии и удержания клиентов.

Краткое содержание вебинара:

- SEO продвижение, как основной источник клиентов;

- контекстная реклама. Особенности настройки с учетом специфики бизнеса;

- работа с "оффлайновым" трафиком;

- постоянные клиенты и репутация;

- наружная реклама;

- баннерная реклама;

- реклама в социальных сетях

- арбитраж трафика;

- агрегаторы сервисных центров;

- партнерские прораммы и PR-акции.

Количество участников: до 5 человек.

Формат мероприятия: вебинар, где все участники могут задавать вопросы и общаться со спикером.

Продолжительность вебинара: 3-4 часа.

Более детальную информацию можно узнать на моем сайте https://uriev.org/