Требуется помощь! СРОЧНО!

Отправлено 26 Июль 2018 - 09:40

Здравствуйте, коллеги!

Никогда не любила обращаться за помощью, со всеми своими проблемами предпочитала разбираться сама, но сейчас складывается такая ситуация, что в одиночку, увы, мне не справится...

В марте 2016 года мне поставили страшный диагноз - рак. Лечение провели - сделали операцию, после которой подключили химолучевую терапию. Все эти 2 года я жила спокойно (ну как спокойно, не вылезала от врачей, уже лечась после проведенного лечения, ибо побочки были очень серьезные).

В апреле этого года стало понятно, что болезнь не ушла, нужно продолжать лечение. И вот буквально на днях я узнала, что наш местный онкодиспансер отказывает мне не только в лечении, но и в наблюдении. "Смысл Вас наблюдать, если лечить мы Вас не будем", - примерно так мне сказали врачи. Одним словом, меня выписали умирать. А мне, на минуточку, всего 34 года!!! И я ОЧЕНЬ ХОЧУ жить! Лечить отказываются из-за побочек, которые возникли при первично проведенном лечении, то есть лечили-лечили, не долечили, организм ослабили, в частности, еле спасли почки, и... выпиннули на улицу! Вот так! Рекомендовали симптоматическую терапию по месту жительства. Если кто не знает, то для онкобольного это означает одно - будут давать сильнодействующие наркотические обезболивающие препараты и смотреть, как человек умирает. Проще говоря, выписали лечить симптомы, а не болезнь!

В моей ситуации есть выход - это лечение в Москве, нужно попробовать пробиться в федеральные клиники. У меня есть шанс выжить, так как в Москве применяются более передовые технологии лечения, нежели на периферии (например, в регионах лечат стандартными тремя методами - операция, лучи, химия, по крайней мере мне ничего, кроме этих трех, не предлагали), в Москве и Питере помимо этих трех видов лечения есть еще такие виды, как кибернож, гамманож, эндолимфатическая химиотерапия, внутрибрюшинная химия, гипертермия, иммунотерапия, вакцинотерапия. Кроме того, повторный очаг пока совсем небольшой, а рак, как известно, надо мочить, пока он маленький, мне бы успеть его добить! По факту я ношу в себе бомбу замедленного действия, которая может рвануть в любой момент и тогда уже точно нигде не возьмутся лечить и мне уже нельзя будет помочь!

На данный момент мои собственные финансовые ресурсы на исходе. Я на своем собственном опыте поняла весь глубокий смысл выражения "В наше время дорого болеть", это реально так. К примеру, сделать ПЭТ/КТ всего тела стоит около 44 000 р (для онкобольных это очень важное и информативное исследование), МРТ - 11 000 р за одну зону исследования, КТ - 18 000 р и все это раз в 3 месяца (кроме ПЭТ/КТ, его делают реже). И это не говоря уже об анализах крови, онкомаркерах и прочее.

Коллеги, буду благодарна за любую помощь, не только финансовую, но и информацией! Документы уже отправляю в клиники, но ответов пока нет. В большинстве клиник есть заочные консультации, но они платные, в общем, к сожалению, реальность такова, с онкологией можно жить, пока у тебя есть финансовый ресурс (если первичное лечение не помогло).

Мне очень неудобно просить помощи, но я вынуждена это делать, так как цена вопроса - моя жизнь!

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