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Требуется помощь! СРОЧНО!

Автор темы AmeLina, 26 Июл 2018 09:40

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Сообщений в теме: 3

#1 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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370
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено 26 Июль 2018 - 09:40

Здравствуйте, коллеги!

 

Никогда не любила обращаться за помощью, со всеми своими проблемами предпочитала разбираться сама, но сейчас складывается такая ситуация, что в одиночку, увы, мне не справится...

 

В марте 2016 года мне поставили страшный диагноз - рак. Лечение провели - сделали операцию, после которой подключили химолучевую терапию. Все эти 2 года я жила спокойно (ну как спокойно, не вылезала от врачей, уже лечась после проведенного лечения, ибо побочки были очень серьезные).

 

В апреле этого года стало понятно, что болезнь не ушла, нужно продолжать лечение. И вот буквально на днях я узнала, что наш местный онкодиспансер отказывает мне не только в лечении, но и в наблюдении. "Смысл Вас наблюдать, если лечить мы Вас не будем", - примерно так мне сказали врачи. Одним словом, меня выписали умирать. А мне, на минуточку, всего 34 года!!! И я ОЧЕНЬ ХОЧУ жить! Лечить отказываются из-за побочек, которые возникли при первично проведенном лечении, то есть лечили-лечили, не долечили, организм ослабили, в частности, еле спасли почки, и... выпиннули на улицу! Вот так! Рекомендовали симптоматическую терапию по месту жительства. Если кто не знает, то для онкобольного это означает одно - будут давать сильнодействующие наркотические обезболивающие препараты и смотреть, как человек умирает. Проще говоря, выписали лечить симптомы, а не болезнь!

 

В моей ситуации есть выход - это лечение в Москве, нужно попробовать пробиться в федеральные клиники. У меня есть шанс выжить, так как в Москве применяются более передовые технологии лечения, нежели на периферии (например, в регионах лечат стандартными тремя методами - операция, лучи, химия, по крайней мере мне ничего, кроме этих трех, не предлагали), в Москве и Питере помимо этих трех видов лечения есть еще такие виды, как кибернож, гамманож, эндолимфатическая химиотерапия, внутрибрюшинная химия, гипертермия, иммунотерапия, вакцинотерапия. Кроме того, повторный очаг пока совсем небольшой, а рак, как известно, надо мочить, пока он маленький, мне бы успеть его добить! По факту я ношу в себе бомбу замедленного действия, которая может рвануть в любой момент и тогда уже точно нигде не возьмутся лечить и мне уже нельзя будет помочь!

 

На данный момент мои собственные финансовые ресурсы на исходе. Я на своем собственном опыте поняла весь глубокий смысл выражения "В наше время дорого болеть", это реально так. К примеру, сделать ПЭТ/КТ всего тела стоит около 44 000 р (для онкобольных это очень важное и информативное исследование), МРТ - 11 000 р за одну зону исследования, КТ - 18 000 р и все это раз в 3 месяца (кроме ПЭТ/КТ, его делают реже). И это не говоря уже об анализах крови, онкомаркерах и прочее.

 

Коллеги, буду благодарна за любую помощь, не только финансовую, но и информацией! Документы уже отправляю в клиники, но ответов пока нет. В большинстве клиник есть заочные консультации, но они платные, в общем, к сожалению, реальность такова, с онкологией можно жить, пока у тебя есть финансовый ресурс (если первичное лечение не помогло). 

 

Мне очень неудобно просить помощи, но я вынуждена это делать, так как цена вопроса - моя жизнь!

 

Моя карта Сбербанка - 639002549012413919

 

Карта Тинькофф Банка - 5536 9137 5687 0008

 

Яндекс. Деньги - 410011364958888

 


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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  • 682 сообщений
370
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 09:35

+1000 р. на ЯД!

 

Спасибо!


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#3 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

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2 701
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 10:15

Здравствуйте, AmeLina.

Очень вам сочувствую

 

Отправил совсем немного, т.к. сам в данный момент нахожусь не в лучшем материальном положении.

 

Не знаю, насколько широко вы интересовались проблемой рака, но хочу предложить вам ознакомиться с некоторой альтернативной, по отношению к  общепринятой, информацией по этому вопросу, которая мне встречалась:

1. Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию
2. Книга "Китайское исследование" (вроде, урезанный вариант (295 стр.), т.к. в полной версии 504 pdf-страницы, но, думаю, и этого достаточно для понимания сути изложенного)
3. Информация по психосоматике заболеваний (сам ничего не читал и не применял на эту тему, но многие об этом говорят и, вроде как, успешно практикуют... самый частый на слуху автор - Луиза Хей)

 

Только не поймите меня неправильно! Я не призываю отказаться от традиционных методов лечения и не рекомендую какое-либо конкретное альтернативное лечение! Я лишь предлагаю вам ознакомиться с дополнительной информацией по проблеме, если вы с ней ещё вдруг не знакомы, возможно, вы что-то из этой информации почерпнёте для себя полезного, что в какой-то мере поможет решить вашу проблему.

Желаю вам скорейшего выздоровления!


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#4 AmeLina

AmeLina

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  • 682 сообщений
370
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 10:18

Сергей (ex-Gudvin), спасибо! обязательно поизучаю! 


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