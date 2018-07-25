Купить софтбокс, softbox, постоянный студийный свет, софиты освещения в Украине, Киев
(отправка по всей Украине)
Так же помимо света у нас есть, заленая ткань (хромокей), ворота для фона (держатель фона), лампочки холодного и теплого света и другое для фото-видео студии!
Цену уточняйте у консультанта по контактам которые указаны ниже в этой теме, так как из-за нестабильного курса гривны цена постоянно меняется!
Но мы можем предложить свой товар по очень вкусной цене
Данный набор и свет подойдет для тех кто увлекается видео и фото съемкой, так же для предпринимателей которым нужно фотографировать свой товар, и татуировщикам.
Применение не ограничено, возможно использовать во всех случая жизни, да даже просто вместо лампы =)
Так же возможна продажа оптом и в розницу.
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
Номер телефона: +38 063 236 7563 ( звоните или пишите на Viber, WhatsApp, Telegram)
Telegram: @ivanberk
icq: 748603
vk: id391668157
ДОСТАВКА И ОПЛАТА:
Бесплатная доставка по Киеву.
Доставка по всей Украине через Новую Почту или Укр. Почту.
Так же возможна доставка в Крым и по всей Луганской и Донецкой областям (обговаривается индивидуально).
Оплата возможна как наличными так и безналичным расчетом, так же электронными деньгами.
ГАРАНТИИ:
Возможна личная встреча в Киеве.
Отправка через наложенный платеж.
Товар на 100% соответствует фото и описанию.
Отправка через безопасную сделку OLX.
Есть отзывы от клиентов.
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