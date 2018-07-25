Отправлено Сегодня, 07:41

Купить софтбокс, softbox, постоянный студийный свет, софиты освещения в Украине, Киев

(отправка по всей Украине)

Так же помимо света у нас есть, заленая ткань (хромокей), ворота для фона (держатель фона), лампочки холодного и теплого света и другое для фото-видео студии!

Цену уточняйте у консультанта по контактам которые указаны ниже в этой теме, так как из-за нестабильного курса гривны цена постоянно меняется!

Но мы можем предложить свой товар по очень вкусной цене

Данный набор и свет подойдет для тех кто увлекается видео и фото съемкой, так же для предпринимателей которым нужно фотографировать свой товар, и татуировщикам.

Применение не ограничено, возможно использовать во всех случая жизни, да даже просто вместо лампы =)

Так же возможна продажа оптом и в розницу.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

Номер телефона: +38 063 236 7563 ( звоните или пишите на Viber, WhatsApp, Telegram)

Telegram: @ivanberk

icq: 748603

vk: id391668157

ДОСТАВКА И ОПЛАТА:

Бесплатная доставка по Киеву.

Доставка по всей Украине через Новую Почту или Укр. Почту.

Так же возможна доставка в Крым и по всей Луганской и Донецкой областям (обговаривается индивидуально).

Оплата возможна как наличными так и безналичным расчетом, так же электронными деньгами.

ГАРАНТИИ:

Возможна личная встреча в Киеве.

Отправка через наложенный платеж.

Товар на 100% соответствует фото и описанию.

Отправка через безопасную сделку OLX.

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