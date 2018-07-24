Отправлено Вчера, 19:41

2 августа в 17:00 ждем!



Вебинар "Активное долголетие".

Ведущий Андрей Ширай.



Что вы получите (при условии выполнения наших рекомендаций):

- радости и удовольствия станет больше;

- повысится качество жизни;

- появятся уверенность, решимость, желание прожить вторую половину своей жизни интересно, активно, без боли и страдания;

- появятся аргументы против скепсиса и уныния;

- появятся реальные инструменты для планирования своей жизни после 40-60 лет;

- снизится риск заболеваний сердца, мозга, опорно-двигательного аппарата, онкозаболеваний.



Решение каких проблем обсудим:

- упадок сил в среднем и старшем возрасте;

- засилье хронических заболеваний;

- снижение качества жизни;

- отсутствие удовольствия от жизни после 30 лет;

- снижение умственных, сексуальных, и многих других способностей после 30 лет;

- потеря интереса к жизни;

- печальные мысли о будущем, отсутствие перспектив.



Что мы разберём:

- признаки развития и деградации в старшем возрасте;

- рекомендации по режиму дня, сна и физических тренировок в среднем и старшем возрасте;

- мифы о запретах на физические тренировки при хронических заболеваниях;

- простые упражнения для тела и души на каждый день;

- особенности развития человека в старшем возрасте.



Стоимость 600 руб. В подарок - 15-дневная подписка на наш платный Телеграм-канал.



Записаться можно:

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- позвонив по тел. +7913-820-28-86

- написав сообщение в WhatsApp или Телеграм +7913-820-28-86.

- по электронной почте gamansurova@mail.ru.