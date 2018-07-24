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Вебинар "Активное долголетие"

Автор темы Vorwald, Вчера, 19:41

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#1 Vorwald

Vorwald

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Отправлено Вчера, 19:41

2 августа в 17:00 ждем! 

Вебинар "Активное долголетие". 
Ведущий Андрей Ширай. 

Что вы получите (при условии выполнения наших рекомендаций): 
- радости и удовольствия станет больше; 
- повысится качество жизни; 
- появятся уверенность, решимость, желание прожить вторую половину своей жизни интересно, активно, без боли и страдания; 
- появятся аргументы против скепсиса и уныния; 
- появятся реальные инструменты для планирования своей жизни после 40-60 лет; 
- снизится риск заболеваний сердца, мозга, опорно-двигательного аппарата, онкозаболеваний. 

Решение каких проблем обсудим: 
- упадок сил в среднем и старшем возрасте; 
- засилье хронических заболеваний; 
- снижение качества жизни; 
- отсутствие удовольствия от жизни после 30 лет; 
- снижение умственных, сексуальных, и многих других способностей после 30 лет; 
- потеря интереса к жизни; 
- печальные мысли о будущем, отсутствие перспектив. 

Что мы разберём: 
- признаки развития и деградации в старшем возрасте; 
- рекомендации по режиму дня, сна и физических тренировок в среднем и старшем возрасте; 
- мифы о запретах на физические тренировки при хронических заболеваниях; 
- простые упражнения для тела и души на каждый день; 
- особенности развития человека в старшем возрасте. 

Стоимость 600 руб. В подарок - 15-дневная подписка на наш платный Телеграм-канал. 

Записаться можно: 
- нажав кнопку "записаться" в правом верхнем углу страницы, под картинкой 
- отправив личное сообщение (тоже в правом верхнем углу, кнопка "сообщения") 
- позвонив по тел. +7913-820-28-86 
- написав сообщение в WhatsApp или Телеграм +7913-820-28-86. 
- по электронной почте gamansurova@mail.ru.

 


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