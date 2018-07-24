2 августа в 17:00 ждем!
Вебинар "Активное долголетие".
Ведущий Андрей Ширай.
Что вы получите (при условии выполнения наших рекомендаций):
- радости и удовольствия станет больше;
- повысится качество жизни;
- появятся уверенность, решимость, желание прожить вторую половину своей жизни интересно, активно, без боли и страдания;
- появятся аргументы против скепсиса и уныния;
- появятся реальные инструменты для планирования своей жизни после 40-60 лет;
- снизится риск заболеваний сердца, мозга, опорно-двигательного аппарата, онкозаболеваний.
Решение каких проблем обсудим:
- упадок сил в среднем и старшем возрасте;
- засилье хронических заболеваний;
- снижение качества жизни;
- отсутствие удовольствия от жизни после 30 лет;
- снижение умственных, сексуальных, и многих других способностей после 30 лет;
- потеря интереса к жизни;
- печальные мысли о будущем, отсутствие перспектив.
Что мы разберём:
- признаки развития и деградации в старшем возрасте;
- рекомендации по режиму дня, сна и физических тренировок в среднем и старшем возрасте;
- мифы о запретах на физические тренировки при хронических заболеваниях;
- простые упражнения для тела и души на каждый день;
- особенности развития человека в старшем возрасте.
Стоимость 600 руб. В подарок - 15-дневная подписка на наш платный Телеграм-канал.
Записаться можно:
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- позвонив по тел. +7913-820-28-86
- написав сообщение в WhatsApp или Телеграм +7913-820-28-86.
- по электронной почте gamansurova@mail.ru.