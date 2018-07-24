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Plussy - лучшая CPA партнерка для гемблинг трафика

Автор темы Plussy, Вчера, 14:43

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#1 Plussy

Plussy

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Отправлено Вчера, 14:43

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                                              Уважаемые Вебмастера!

Вас приветствует гемблинговая партнерская программа Plussy.ru

 

В первую очередь стоит отметить, что мы работаем только с гемблингом по модели CPA. Мы являемся специалистами с огромным опытом в гемблинг сфере и не распыляемся на другие направления. Мы знаем сколько должен стоить трафик и как он должен окупаться.

 

  • Став нашим партнером Вы получите такие преимущества:
  • Еженедельные выплаты. Регулярные выплаты, без задержек и каких либо трудностей. Для партнеров с крупными объемами выплаты проводятся 2 раза в неделю.
  • Самый высокий конверт на офферах. Для получения вебмастером солидного и стабильного заработка имеет значение не только ставка, но и отсутствие шейва. Мы являемся гарантами надежных взаимоотношений между рекламодателями и вебмастерами.
  • Работа на условиях без деклайна лидов. Мы предлагаем офферы, в которых оплачиваются абсолютно все лиды.
  • Широкий охват гео. Мы работаем не только на СНГ, но и предлагаем эксклюзивные условия на офферы под Европу. Как на счет оффера с 65$ за регу (soi)?
  • Круглосуточный саппорт 24/7. Мы знаем сколько стоит трафик и знаем какие потери могут вызвать непредвиденные факапы. Поэтому решаем проблему всегда оперативно.
  • Заботимся о Вашем трафике внимательнее, чем Вы сами. Мы регулярно считаем окупаемость трафика на продуктах и выбиваем ставку пожирнее. Вам не нужно ходить за менеджером с протянутой рукой, мы сами ее поднимаем и сообщаем Вам приятную новость: - “Теперь ставка выше на 5$”.

 

С Plussy Вы всегда в плюсе! ;)

 

 


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