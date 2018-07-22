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Про "резервные" счета "в другом" банке...

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:54

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 23:54

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В последнее время, в связи с ужесточением антиотмывочного законодательства, достаточно популярным явлением стало открытие т.н. "резервных" счетов. 
Это объясняется следующим: как правило, после блокировки счета банк предлагает закрыть счет, с последующим переводом денег в другой банк, или забрать деньги с «заградительным» тарифом. 
        
Чтобы не тратить деньги на заградтариф (а это от 10% от суммы в зависимости от банка) необходим второй (резервный) счет в другом банке. Он может быть нерабочим, но открыть его надо ЗАРАНЕЕ – это ключевой момент. Лучше сразу после регистрации самой компании. Потому что если вы пойдете открывать счета ПОСЛЕ того, как оказались в стоп-листе, то вероятность того, что вас где-то пустят на порог, крайне мала.
       
Поскольку в 90% случаев кроме «блокады» счета банк отключает компанию от системы ДБО, необходим визит директора с «юристом».
Готовим 2 документа: заявление о закрытии счета и платежное поручение на бумажном носителе. 
       
САМОЕ ГЛАВНОЕ – договориться с банком, что бы в назначении написали «перевод собственных денежных средств», а не "в связи с закрытием счета", тем более с припиской про ФЗ №115. 
Это ОЧЕНЬ важно!!! Поскольку если к вам на альтернативный счет деньги придут со второй формулировкой, они будут сразу же заблокированы! 
Если с первой, то у вас будет до суток времени (срок «окна» зависит от того, как работают внутренние информационные системы конкретного банка), что бы что-то с ними сделать дальше. 
      
Этот способ срабатывает далеко не во всех банках, но иногда позволяет получить деньги с минимальными потерями!
        
Источник: https://t.me/bablieshko/412

       
         
        

 


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