Про "резервные" счета "в другом" банке...

Отправлено Вчера, 23:54

В последнее время, в связи с ужесточением антиотмывочного законодательства, достаточно популярным явлением стало открытие т.н. "резервных" счетов.

Это объясняется следующим: как правило, после блокировки счета банк предлагает закрыть счет, с последующим переводом денег в другой банк, или забрать деньги с «заградительным» тарифом.

Чтобы не тратить деньги на заградтариф (а это от 10% от суммы в зависимости от банка) необходим второй (резервный) счет в другом банке. Он может быть нерабочим, но открыть его надо ЗАРАНЕЕ – это ключевой момент. Лучше сразу после регистрации самой компании. Потому что если вы пойдете открывать счета ПОСЛЕ того, как оказались в стоп-листе, то вероятность того, что вас где-то пустят на порог, крайне мала.



Поскольку в 90% случаев кроме «блокады» счета банк отключает компанию от системы ДБО, необходим визит директора с «юристом».

Готовим 2 документа: заявление о закрытии счета и платежное поручение на бумажном носителе.



САМОЕ ГЛАВНОЕ – договориться с банком, что бы в назначении написали «перевод собственных денежных средств», а не "в связи с закрытием счета", тем более с припиской про ФЗ №115.

Это ОЧЕНЬ важно!!! Поскольку если к вам на альтернативный счет деньги придут со второй формулировкой, они будут сразу же заблокированы!

Если с первой, то у вас будет до суток времени (срок «окна» зависит от того, как работают внутренние информационные системы конкретного банка), что бы что-то с ними сделать дальше.



Этот способ срабатывает далеко не во всех банках, но иногда позволяет получить деньги с минимальными потерями!





