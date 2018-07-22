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Сотрудник в IT кампанию со знанием Китайского языка.

Автор темы AdWordsSeller22, Вчера, 21:50

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#1 AdWordsSeller22

AdWordsSeller22

    Новичок

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Отправлено Вчера, 21:50

-В международную IT кампанию требуется сотрудник со знанием Китайского языка.
Мы ищем совеременного и провдвинутого человека в нашу дружную и прогрессивную команду!
-Большим преимуществом будет опыт работы с программой Google AdWords и Google Analytics и наличие соответссующих сертификатов.
-Так же преимуществом будет проживание в Китае
 
Требования:
Необходимо владение китайским языком на уровне не ниже "Upper-Intermediate"
-Уверенный пользователь ПК
-Уметь пользоваться элементарным офисным софтом
-Находится на связи и быстро отвечать на сообщения в течении рабочего дня.
-Наличие компьютера, веб камеры, смартфона
 
Обязанности:
-В обязанности входит перевод сообщений и текста из программы Google AdWords и Google Analytics с китайского на русский язык
 
Условия:
-График с Пн по ПТ 11:00 - 20:00 по Мск.
-можно работать удаленно
-возможность быстрого карьерного роста
-Оплата сдельная
-дружный и прогрессивный молодой коллектив!

 

 

Телеграмм  @sasha_job


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