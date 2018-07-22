Сотрудник в IT кампанию со знанием Китайского языка.

Отправлено Вчера, 21:50

-В международную IT кампанию требуется сотрудник со знанием Китайского языка.

Мы ищем совеременного и провдвинутого человека в нашу дружную и прогрессивную команду!

-Большим преимуществом будет опыт работы с программой Google AdWords и Google Analytics и наличие соответссующих сертификатов.

-Так же преимуществом будет проживание в Китае

Требования:

Необходимо владение китайским языком на уровне не ниже "Upper-Intermediate"

-Уверенный пользователь ПК

-Уметь пользоваться элементарным офисным софтом

-Находится на связи и быстро отвечать на сообщения в течении рабочего дня.

-Наличие компьютера, веб камеры, смартфона

Обязанности:

-В обязанности входит перевод сообщений и текста из программы Google AdWords и Google Analytics с китайского на русский язык

Условия:

-График с Пн по ПТ 11:00 - 20:00 по Мск.

-можно работать удаленно

-возможность быстрого карьерного роста

-Оплата сдельная

-дружный и прогрессивный молодой коллектив!

Телеграмм @sasha_job