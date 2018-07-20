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Монетизируем ваш CRYPTO и MONEY траффик, высокая конверсия

Автор темы AnnaAff, Вчера, 16:31

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#1 AnnaAff

AnnaAff

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Отправлено Вчера, 16:31

Добрый день всем!
 
Меня зовут Анна, я менеджер по работе c аффилиатами. Наш проект представляет трейдинговых роботов для рынка форекс/cfd и криптовалюты. 
 
Сегодня я хотела бы представить проект по тематике Крипто Autocrypto-Bot https://autocrypto-bot.com/ru
Робот для автотрейдинга и торговли в ручном режиме по онлайн сигналам. 
 
Приглашаю всех желающих к сотрудничеству. Проект для RU рынка (РФ, Казахстан, Молдавия, Беларусь, Узбекистан). 
Работаем по СРА программе. Возможна работа и по СРL (за подтверждённые лиды). 
Принимаем почти все виды трафика (тематики crypto/money), кроме мотивированного. 
Всё обсуждаем и настраиваем с вами сделку в индивидуальном порядке. 
 
Кратко, что мы предлагаем:
 
- качественный продукт с интересным предложением-воронкой;
- каждый лид обзванивается до 10 раз + e-mail рассылки;
- робот синхронизируется с брокерами, у которых есть русскоязычные сэйлы;
- подробная онлайн статистика по всем лидам и конверсиям;
- маркетинговые материалы: линки, баннеры, виджеты;
- конверсия выше, чем вести напрямую к брокеру. Так как и клиент понимает, что брокер+онлайн сигналы+робот это лучше, чем просто брокер;
- адекватный и доброжелательный менеджер по работе с партнёрами)) Я онлайн в skype практически 24 часа в сутки.
 
Зарегистрироваться в нашей партнёрской программе можно тут http://aff-money.com/ru 
 
Мои контактные данные:
e-mail: admin@aff-money.com
skype: partners.binrobotlady

 


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