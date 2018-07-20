Спасительная стратегия Антикредит.

Приветствую Вас!
Вы знаете, что уже более 60% российских граждан находятся под кредитным гнётом?
При этом более 15% заёмщиков не могут расплатиться по своим долгам.
У Вас лично есть кредиты? А у Ваших родных и друзей? Наверняка — есть.
А Вы знаете, что нужно делать, если Вы не можете заплатить очередной взнос? Наверняка — нет!
Чтобы выбраться из финансовой кабалы — необходимо повысить свою финансовую грамотность!
Походы по юридическим конторам — пустая трата времени и денег, которых и так не хватает.
Банкротство, на которое уповают многие, — это финансовое рабство!
Банкротство не освобождает от плохих финансовых обстоятельств, оно только даёт передышку.
Ипотечная квартира? Это плохо. Банк заберёт её у Вас сразу.
Несмотря на прописанных детей или участие материнского капитала. Но и здесь не всё так безнадёжно!
Финансовые вопросы, а тем более, проблемы по задолженности, нужно закрывать быстро и грамотно!
Надежда Лад — автор уникального курса по спасению из кредитного рабства.
Научила, как справляться с финансовыми проблемами, уже более двух тысяч человек!
С помощью Надежды списано долгов более, чем на 40 млн. рублей!
Талантливый преподаватель с 25-летним опытом, который умеет объяснять материал так, что материал усваивает каждый;
Не просто дает теорию на своем обучение, но показывает на примерах, как ее применять на практике;
Математик, физик, экономист;
Преподаватель прикладной экономики в ВУЗе;
Окончила академию биржевой торговли и занимается инвестированием;
Помогает людям, которые хотят выбраться из долговой ямы и решить кредитные проблемы;
Обучает сотрудников антиколлекторских агентств;
Не просто дает знания, а умело мотивирует учеников, зажигая их и подталкивая к действию.
Запомните, должник всегда слабая юридическая сторона — все сомнения и неточности толкуются в его пользу.
Вопросы надо решать! Обращаясь в банк по проблемам с выплатой Вашего кредита, никогда не разговаривайте с простыми клерками. Клерки работают по инструкции и проблем Ваших решить не могут! Всегда обращайтесь к менеджерам повыше.
Не надо бояться коллекторов. Коллекторское агентство, покупая долг у банка за 2% от суммы Вашей задолженности, легко продаст долг Вам же, но уже за 10%!
Ещё мы можем поспорить, что Вы ни разу не слышали о том, что на долгах можно зарабатывать хорошие деньги. Интересно, как это сделать?
Переходите в группу Инфоклуба, смотрите интервью с Надеждой Лад, автором уникального курса по решению кредитных проблем, и приходите на наши прямые трансляции!
Ссылка на группу: https://www.infoclub...tegy_anticredit
Сообщение отредактировал Юрий Курников: Сегодня, 08:35