Спасительная стратегия Антикредит.

Отправлено Сегодня, 07:44

Приветствую Вас!

Вы знаете, что уже более 60% российских граждан находятся под кредитным гнётом?

При этом более 15% заёмщиков не могут расплатиться по своим долгам.

У Вас лично есть кредиты? А у Ваших родных и друзей? Наверняка — есть.

А Вы знаете, что нужно делать, если Вы не можете заплатить очередной взнос? Наверняка — нет!

Чтобы выбраться из финансовой кабалы — необходимо повысить свою финансовую грамотность!

Походы по юридическим конторам — пустая трата времени и денег, которых и так не хватает.

Банкротство, на которое уповают многие, — это финансовое рабство!

Банкротство не освобождает от плохих финансовых обстоятельств, оно только даёт передышку.

Ипотечная квартира? Это плохо. Банк заберёт её у Вас сразу.

Несмотря на прописанных детей или участие материнского капитала. Но и здесь не всё так безнадёжно!

Финансовые вопросы, а тем более, проблемы по задолженности, нужно закрывать быстро и грамотно!

Надежда Лад — автор уникального курса по спасению из кредитного рабства.

Научила, как справляться с финансовыми проблемами, уже более двух тысяч человек!

С помощью Надежды списано долгов более, чем на 40 млн. рублей!

Талантливый преподаватель с 25-летним опытом, который умеет объяснять материал так, что материал усваивает каждый;

Не просто дает теорию на своем обучение, но показывает на примерах, как ее применять на практике;

Математик, физик, экономист;

Преподаватель прикладной экономики в ВУЗе;

Окончила академию биржевой торговли и занимается инвестированием;

Помогает людям, которые хотят выбраться из долговой ямы и решить кредитные проблемы;

Обучает сотрудников антиколлекторских агентств;

Не просто дает знания, а умело мотивирует учеников, зажигая их и подталкивая к действию.

Запомните, должник всегда слабая юридическая сторона — все сомнения и неточности толкуются в его пользу.

Вопросы надо решать! Обращаясь в банк по проблемам с выплатой Вашего кредита, никогда не разговаривайте с простыми клерками. Клерки работают по инструкции и проблем Ваших решить не могут! Всегда обращайтесь к менеджерам повыше.

Не надо бояться коллекторов. Коллекторское агентство, покупая долг у банка за 2% от суммы Вашей задолженности, легко продаст долг Вам же, но уже за 10%!

Ещё мы можем поспорить, что Вы ни разу не слышали о том, что на долгах можно зарабатывать хорошие деньги. Интересно, как это сделать?

Переходите в группу Инфоклуба, смотрите интервью с Надеждой Лад, автором уникального курса по решению кредитных проблем, и приходите на наши прямые трансляции!

Ссылка на группу: https://www.infoclub...tegy_anticredit

Сообщение отредактировал Юрий Курников: Сегодня, 08:35