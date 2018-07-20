Создаю продающие и интересные технические тексты

Отправлено Сегодня, 07:13

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В работе мне помогает каждодневная практика в копирайтинге (уже более 3-х лет), высшее образование, а также значительный практический опыт - от рабочего до руководителя небольшого производства. Имею солидное портфолио размещенных работ. Более подробную информацию, в том числе и по стоимости своих услуг, готов предоставить при личном общении.

С уважением, Александр.