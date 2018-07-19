Перейти к содержимому

Фотография

Сервис MassDelivery.ru - кто пробовал?

Автор темы v2ndetto, Вчера, 18:57

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 v2ndetto

v2ndetto

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
1
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:57

Примерно год назад была шумиха с закрытием smartresponder, и вот сейчас наткнулся на сервис который создала команда некогда работавшая там (https://massdelivery.ru). И что удивительно работает он уже год. Слышал кто нибудь про них?  Пробовали ли? 

 

 

 

 


  • 1
На правах рекламы

#2 guruMark

guruMark

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 19:02

Пробовал при открытии, были мягко говоря проблемы с доставкой писем) Периодически тестировал их, и вот последние 2 месяца уже остался у них. В целом все хорошо.


  • 0
Обратно в Реклама через рассылки, страницы приземления


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Реклама через рассылки, страницы приземления
  4. Правила форума