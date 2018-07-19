Сервис MassDelivery.ru - кто пробовал?

Отправлено Вчера, 18:57

Примерно год назад была шумиха с закрытием smartresponder, и вот сейчас наткнулся на сервис который создала команда некогда работавшая там (https://massdelivery.ru). И что удивительно работает он уже год. Слышал кто нибудь про них? Пробовали ли?