ClickTimes.ru - время зарабатывать на мобильном трафике!

Добрый день, друзья!
На связи официальный представитель партнерской программы >> СlickTimes.ru <<
Мы продолжаем радовать cвоих партнеров лучшими условиями и конвертом на рынке WAP-Click подписок. Наши основные клиенты - владельцы сайтов, дорвейщики и арбитражники.
Принимаем только трафик мобильных операторов (Мегафон, Билайн, МТС и т.д.), остальной трафик остается у вас, либо идет в трафикбэк. Подписка на наши сервисы происходит в 1 клик абонента по кнопке. Каждый день вы получаете доход с подписки (ребилл), либо Вы можете продать подписку нам за высокую цену.
Если Вас интересует стабильный и максимальный доход, мы приглашаем Вас к сотрудничеству по любым разрешенным источникам трафика. В нашем арсенале сотни wap-click лендингов с превосходным конвертом - это является главным залогом успеха.
Наши преимущества:
• Стабильные выплаты партнерам без комиссии и минималки;
• Прямые договора с ОСС и агрегаторами;
• Эксклюзивные лендинги под все популярные тематики;
• Максимальные цены выкупа Ваших подписок;
• Удобная платформа собственной разработки;
• Прозрачные схемы выкупа и детальная статистика ребиллов;
• Защита от санкций поисковых систем;
• Терпеливый и отзывчивый саппорт, коррекция настроек под ваш трафик.
Присоединяйтесь и начните зарабатывать с нами уже сейчас!
Принимаемые страны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова.
Мы готовы предложить Вам монетизировать мобильный трафик нашими офферами напрямую без посредников. Получить инвайт можно в службе поддержки.
При возникновении любых вопросов, обращайтесь.
Контакты:
Skype: live:clicktimesru
ICQ: 726316819
Telegram: @clicktimesru
E-mail: clicktimesru@gmail.com