ClickTimes.ru - время зарабатывать на мобильном трафике!

Отправлено Сегодня, 10:47

Добрый день, друзья!

На связи официальный представитель партнерской программы >> СlickTimes.ru <<



Мы продолжаем радовать cвоих партнеров лучшими условиями и конвертом на рынке WAP-Click подписок. Наши основные клиенты - владельцы сайтов, дорвейщики и арбитражники.



Принимаем только трафик мобильных операторов (Мегафон, Билайн, МТС и т.д.), остальной трафик остается у вас, либо идет в трафикбэк. Подписка на наши сервисы происходит в 1 клик абонента по кнопке. Каждый день вы получаете доход с подписки (ребилл), либо Вы можете продать подписку нам за высокую цену.



Если Вас интересует стабильный и максимальный доход, мы приглашаем Вас к сотрудничеству по любым разрешенным источникам трафика. В нашем арсенале сотни wap-click лендингов с превосходным конвертом - это является главным залогом успеха.



Наши преимущества:



• Стабильные выплаты партнерам без комиссии и минималки;

• Прямые договора с ОСС и агрегаторами;

• Эксклюзивные лендинги под все популярные тематики;

• Максимальные цены выкупа Ваших подписок;

• Удобная платформа собственной разработки;

• Прозрачные схемы выкупа и детальная статистика ребиллов;

• Защита от санкций поисковых систем;

• Терпеливый и отзывчивый саппорт, коррекция настроек под ваш трафик.



Присоединяйтесь и начните зарабатывать с нами уже сейчас!



Принимаемые страны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова.







Мы готовы предложить Вам монетизировать мобильный трафик нашими офферами напрямую без посредников. Получить инвайт можно в службе поддержки.



При возникновении любых вопросов, обращайтесь.



Контакты:

Skype: live:clicktimesru

ICQ: 726316819

Telegram: @clicktimesru

E-mail: clicktimesru@gmail.com



