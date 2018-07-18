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ClickTimes.ru - время зарабатывать на мобильном трафике!

Автор темы CTSupport, Сегодня, 10:47

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#1 CTSupport

CTSupport

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Отправлено Сегодня, 10:47

Добрый день, друзья!
На связи официальный представитель партнерской программы >> СlickTimes.ru <<

Мы продолжаем радовать cвоих партнеров лучшими условиями и конвертом на рынке WAP-Click подписок. Наши основные клиенты - владельцы сайтов, дорвейщики и арбитражники.

Принимаем только трафик мобильных операторов (Мегафон, Билайн, МТС и т.д.), остальной трафик остается у вас, либо идет в трафикбэк. Подписка на наши сервисы происходит в 1 клик абонента по кнопке. Каждый день вы получаете доход с подписки (ребилл), либо Вы можете продать подписку нам за высокую цену.

Если Вас интересует стабильный и максимальный доход, мы приглашаем Вас к сотрудничеству по любым разрешенным источникам трафика. В нашем арсенале сотни wap-click лендингов с превосходным конвертом - это является главным залогом успеха.

Наши преимущества:

Стабильные выплаты партнерам без комиссии и минималки;
Прямые договора с ОСС и агрегаторами;
Эксклюзивные лендинги под все популярные тематики;
Максимальные цены выкупа Ваших подписок;
Удобная платформа собственной разработки;
Прозрачные схемы выкупа и детальная статистика ребиллов;
Защита от санкций поисковых систем;
Терпеливый и отзывчивый саппорт,  коррекция настроек под ваш трафик.

Присоединяйтесь и начните зарабатывать с нами уже сейчас!

Принимаемые страны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова.

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Мы готовы предложить Вам монетизировать мобильный трафик нашими офферами напрямую без посредников. Получить инвайт можно в службе поддержки.

При возникновении любых вопросов, обращайтесь.

Контакты:
Skype: live:clicktimesru
ICQ: 726316819
Telegram: @clicktimesru
E-mail: clicktimesru@gmail.com

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