ЭКСКУРСИИ В ПАРИЖЕ | РУССКИЙ ГИД

Ты увидишь ярчайшие достопримечательности Парижа!
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✨А еще☝✨
А еще бесплатный вай-фай и море лайф-хаков от местных жителей.
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Сообщение отредактировал Vadim Sotropa: Вчера, 19:33