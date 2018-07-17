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ЭКСКУРСИИ В ПАРИЖЕ | РУССКИЙ ГИД

Автор темы Vadim Sotropa, Вчера, 19:33

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#1 Vadim Sotropa

Vadim Sotropa

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Отправлено Вчера, 19:33

Ты увидишь ярчайшие достопримечательности Парижа!
Узнаешь самые интересные истории!
✨Отыщешь волшебные места, где обязательно нужно загадать желания!
Откроешь для себя улочки и заведения о которые знают только местные жители!
Ты научишься разбираться в местной кухне, вине, сырах и в великолепных кондитерских изделиях, перестанешь пугаться незнакомых названий и заведений!

✨А еще☝✨
А еще бесплатный вай-фай и море лайф-хаков от местных жителей.

Мы единственные, кто не разбивает экскурсию по центру Парижа и Монмартру на разные экскурсии.

А еще, в середине дня Вас обязательно ждет обед из самых настоящих французских блюд!

Прикрепленные изображения

  • 1.png

Сообщение отредактировал Vadim Sotropa: Вчера, 19:33

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