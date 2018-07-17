ЭКСКУРСИИ В ПАРИЖЕ | РУССКИЙ ГИД

Отправлено Вчера, 19:33

Ты увидишь ярчайшие достопримечательности Парижа!

Узнаешь самые интересные истории!

✨Отыщешь волшебные места, где обязательно нужно загадать желания!

Откроешь для себя улочки и заведения о которые знают только местные жители!

Ты научишься разбираться в местной кухне, вине, сырах и в великолепных кондитерских изделиях, перестанешь пугаться незнакомых названий и заведений!



✨А еще☝✨

А еще бесплатный вай-фай и море лайф-хаков от местных жителей.



Мы единственные, кто не разбивает экскурсию по центру Парижа и Монмартру на разные экскурсии.



А еще, в середине дня Вас обязательно ждет обед из самых настоящих французских блюд!

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Vadim Sotropa: Вчера, 19:33