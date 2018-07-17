SpacePush.ru — биржа рекламы в push-нотификациях и бесплатный push-рас

Отправлено Сегодня, 11:51

Всем привет, я Валентин Даречкин из SpacePush.ru.

SpacePush.ru — это биржа рекламы в push-нотификациях и бесплатный push-рассыльщик. Мы собрали крутых рекламодателей, готовых хорошо платить за рассылки по вашей базе push-подписок.

Наш сервис — новый способ монетизации сайтов для вебмастеров. Это первая биржа рекламы в push-уведомлениях.

Собирайте push-подписки на своих площадках с помощью любого доступного сервиса, а потом монетизируйте базу на нашей бирже рекламы в push-ах. Когда вашей аудиторией заинтересуется рекламодатель, вы получите от него заявку на рекламную рассылку в личном кабинете. Если рекламный креатив и цена рассылки вас устраивают, после выполнения заказа вы получите на баланс аккаунта предложенную рекламодателем сумму. Деньги вы можете вывести на WebMoney по запросу.

Если вы еще не собираете базу подписчиков на своем сайте, воспользуйтесь сервисом сбора и рассылки push-уведомлений.

Собирайте базу подписчиков на своих площадках, а затем бесплатно возвращайте подписанную аудиторию на сайт с помощью информационных push-рассылок и монетизируйте базу на бирже рекламы в push-ах.

Для этого есть весь необходимый функционал:

Конструктор push-уведомлений от простого уведомления до Rich Push-нотификации (push-сообщения, с большой картинкой и двумя кликабельными кнопками). При этом мы не ограничиваем вас в креативах, как другие рассыльщики. Рассылайте что захотите! Планировщик рассылок. Автоматическая рассылка нотификаций из RSS ленты. API, позволяющее решать любые задачи. Возможность сегментации (тегирования) аудитории. Позволяет гибко связывать подписанного пользователя с вашими данными. Конструктор виджетов для сбора подписок: мы подготовили и протестировали разные дизайны виджетов и дали возможность в кабинете самостоятельно настраивать триггеры их появления, а также менять любой текст на любом элементе виджета. Мощная аналитика ваших рассылок и сбора подписок. Отзывчивая служба поддержки, готовая помочь в любой момент (в рабочее время)

Сервис push-рассыльщика полностью бесплатный, в отличие от конкурентов, где месяц использования стоит от 1 000 до 10 000 руб.

Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их в онлайн-диалоге на сайте, либо в данной теме!

Сообщение отредактировал SpacePush: Сегодня, 11:51