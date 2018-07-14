Партнерка от Карандашкина

Отправлено Сегодня, 08:28

Присоединяйтесь к партнерской программе Чертежи на заказ и зарабатывайте на студенческом трафике с лучшими условиями на образовательном рынке!







Что такое онлайн портал услуг Карандашкин?



Конструкторский сайт «Чертежи на заказ» – ведущий портал в студенческих кругах, где работает несколько инженеров конструкторов и проектировщиков "многостаночников", но без потери качества. Все работы проходят многоступенчатый контроль на правильность техническим контролем. Исполнитель получает оплату только после окончательного утверждения работы заказчиком. Очень много студентов оценили качество выполненных работ от конструкторского сайта «Чертежи на заказ». Положительные отзывы клиентов можно встретить на различных форумах, тематических ресурсах и отзовиках.



Что мы предлагаем?

- Оффер - 10% от стоимости заказа

- Персонального менеджера для успешной интеграции и запуска



Почему с нами выгодно работать?

- Высокая конверсия в отрасли

- Самое большое кол-во повторных заказов клиент ~ 2,5 заказа

- Моментальные выплаты в любой день недели, любым удобным способом



Как начать зарабатывать с нами?



1) Пройдите регистрацию

2) Выберите промо-материалы

3) Разместите промо на вашем сайте

4) Отслеживайте Ваши доходы в статистике личного кабинета



Мы платим вознаграждение партнерам через

Банковские карты (VISA, MasterCard, Мир)





Мы всегда готовы помочь вам и ответить на любые вопросы

sokolovpetr89@mail.ru

https://kompaswork.ru



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