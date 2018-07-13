Заблокируем сайт / домен навсегда

Заблокируем домены/сайты/магазины/ форумы навсегда, готовы рассмотреть в работу многие зоны, но есть исключения!
Анализ занимает до 30 минут, скидываете домен, мы смотрим, и говорим возможность заблокировать! или же наборот то что заблокировать не сможем!
Цена! зависит индивидуально от каждого доменного имени и формируется от сайта! после анализа так же можем огласить цену
НЕ работаем с государственными, крупными ресурсами, не учавствуем в схемах шантажа и вымогательства!
Telegram: @domainblock (https://t.me/domainblock)
Jabber: domainblock@exploit.im