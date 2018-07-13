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ФНС: всем выйти из сумрака!..

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:25

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Сегодня, 00:25

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Друзья, если вам кажется, что серия моих последних заметок об ужесточении контроля государства за финансовыми потоками предпринимателей и простых граждан, это пустые страшилки, не обольщайтесь! 
Гайки действительно завинчиваются со всех сторон и очень жестко!
Уже к началу 20-х государство завершит создание системы тотального цифрового контроля как за ИП и Юрлицами, так и ЗА ГРАЖДАНАМИ. Вот тогда-то и начнется настоящая "веселуха"!
 
И если пока дрючат в основном малый бизнес (особенно по ФЗ-115), то после 20-го года, смею вас заверить, начнут так же дрючить и физиков - "...откуда деньги? почему получаешь и тратишь деньги регулярно, а как предприниматель не оформляешься? объясните происхождение средств!.." - и т.д. и т.п.
 
Финансовая система России (банки, налоговая, производитель, перевозка и пр.) сейчас реформируется и оцифровывается кардинально. Уже сегодня можно без труда отследить многие товары - от производства их, до розничной продажи. Маркируются меховые изделия, алкогольная продукция и т.д. и т.п. В обязательном порядке внедряются онлайн-кассы! Сокращается доля наличных денег и максимально расширяется доля безналичных платежей (карточных и пр.)...
 
Словом, к 2020-25 гг. система будет полностью зафиналена и тогда... Копейка мимо ФНС незамеченной не проскочит! Мгновенно вычислят на раз-два и возьмут за жопу...
 

 

 


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