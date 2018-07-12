AdmiralAff – гемблинг-партнерка для максимальной монетизации трафика!

Отправлено Сегодня, 11:42

Уважаемые Вебмастера!

Привет от новой партнерки AdmiralAFF.

Не будем вас грузить объемами информации, просто познакомимся.

Мы – партнерская программа в нише гемблинга. Наши главные цели – это высокое качество продукта (как партнерки, так и проектов) и максимальная эффективность в рекламе и монетизации трафика.

Наши преимущества перед заезженными партнерками:

1. Уникальные офферы:

- AdmiralX – относительно молодое, но стабильное казино. Ключевой проект партнерки. Гео проекта Россия и СНГ (кроме Украины);

- Slot78 – русско-польское казино с богатой и сбалансированной бонусной политикой. Ожидается ребрендинг данного проекта. Проект заточен под европейский трафик, на данный момент проект принимает Россию, страны СНГ (кроме Украины), Польшу.

2. Высокие процентные отчисления и продуманная тарификация:

- Процент от дохода – классическая Revenue Share от 30 до 55% от профита казино с приведенных вами игроков. Ваш процент так же может расти от выполнения только определенного условия – либо от суммы депозитов, либо от кол-ва перводепозитов;

- Процент от депозита – 25% от всех депозитов ваших игроков;

- Реферальная программа – 5% от дохода вашего реферала + перводепозиторы вашего реферала автоматически считаются ВАШИМИ перводепозиторами;

- Приведенный вами игрок закрепляется за вами пожизненно за текущим процентом, это значит, что даже если вы перестаете лить трафик на проекты, вы получаете доход от игроков, которые были привлечены вами до этого.

3. Стабильные выплаты без HOLDа и шейва:

- Расчетный период = календарный месяц, выплаты за РП 1 числа каждого месяца;

- Выплату можно заказать на банковские карты VISA, MasterCard, электронные кошельки Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги;

- Минимальные суммы выплат на БК и Webmoney – 500 руб., на Яндекс. Деньги и QIWI – 100 руб.

4. Всегда актуальная и прозрачная статистика:

- Статистика собирается по проектам, просмотрам, промо, депозитам и выплатам, потокам, тарифным программам;

- Высокая конверсия проектов.

5. Индивидуальный подход к каждому партнеру:

- Написание уникальных текстов и изготовление необходимых промо-материалов для каждого партнера;

- Персональные решения для мобильного трафика;

- Личный менеджер для максимально удобной и быстрой коммуникации с партнеркой.

БОНУС! Каждому новому партнеру, достигшему 2 квалификации в первом расчетном периоде, мы подарим 10000 руб.! Если упомянутая квалификация была достигнута во втором или третьем периоде, все равно подарим 6000 или 3000 рублей соответственно!

Есть вопросы? Задать их можно тут:

Обратная связь

Skype: support.admiralaff

Почта менеджера: aleksa@admiralaff.com