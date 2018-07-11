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ClickDealer- свои люди на рынке буржа!

Автор темы ClickDealer, Вчера, 12:09

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#1 ClickDealer

ClickDealer

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Отправлено Вчера, 12:09

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Маркетинговое агентство ClickDealer уже более 5 лет работает в СРА индустрии и является одним из лидеров на бурж рынке. Сотрудничество с ClickDealer позволяет рекламодателям увеличить количество продаж и быстро масштабироваться, а для вебмастеров - это возможность работы с качественным сервисом, увеличение своей прибыли в валюте и защита их интересов прежде всего.

В компании представлены свыше 18 вертикалей, наиболее прибыльные и популярные из них:
 

  • Mobile Content
     
  • LeadGen
     
  • Nutra
     
  • E-commerce
     
  • Social Networking

В общей сложности представлено более 12000 офферов, многие из которых являются эксклюзивными. Геотаргетинг компании покрывает более 180 стран мира.

Все что необходимо - это выбрать правильную вертикаль, использовать нужный источник трафика и реализовать соответствующую стратегию для привлечения трафика, а ClickDealer станет Вашим помощником в достижении успеха в сфере партнерского маркетинга!

Минимальный порог выплаты: 500$. Да, это выше чем у других партнерок, но ClickDealer ориентирован на крупных и состоявшихся партнеров. Мы предлагаем высокие выплаты, стабильный апрув и быструю и качественную службу поддержки. Вывести деньги можно через : Payoneer, PayPal, Paxum, WebMoney, ePayments, ACH, eCheck, Wire Transfer .

Компания ClickDealer достаточно знаменита среди игроков в сфере интернет-маркетинга. Имеет прекрасную репутацию и известность не на словах, а на деле.

Если все перечисленное выше все еще не является для Вас достаточно мотивирующей информацией для начала работы с нашей СРА-сетью добавим еще вишенку поверх торта! На постоянной основе в ClickDealer действует программа лояльности, бонусные акции и розыгрыши ценных призов. Ну и как без встреч и вечеринок: митапы по всему миру в кругу лидеров рынка и развлекательные мероприятия по системе “all inclusive”, которые устраивает компания, являются желаемыми для многих партнеров ClickDealer, ведь туда попадают лучшие из лучших!

Ждем обратной связи в этой теме!

Форма для обратной связи: https://www.clickdealer.com/contactus

Или пишите нам на: info@clickdealer.com

 

 


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