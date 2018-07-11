GoldenGoose - монетизируй мобильный трафик всего мира под крылом сильн

Друзья!
Открываем на форуме официальную ветку партнерской wap-click программы GoldenGoose!
Если быть краткими - GoldenGoose (GG.Agency) - проект, создаваемый при финансовой поддержке крупного западного игрока, открыт в ноябре 2016 года. Предоставляет доступ ко всем существующим технологиям монетизации мобильного трафика (pinsubmit, 1clickflow, click2sms). Открыты для РУ и БУРЖ.
О платформе:
- Собственная технологическая платформа.
- Единая точка входа на весь мир. Лучшие офферы со всего мира.
- Отдельная команда по подбору офферов. Тестируем и отбираем рейтинговые офферы для Вас за наш собственный бюджет.
- Расширенная статистика для оценки эффективности рекламных кампаний.
- TDS – бесплатно для всех партнеров.
- Интеллектуальные антифрод алгоритмы.
- Защита от блокираторов рекламы.
- Минимальное число редиректов и времени перехода на лендинг.
- Smart-link
- Персональная поддержка.
Без посредников!
- Официальное Юр. лицо в России и прямые договора с рекламодателями.
- Более 1000 офферов, прямые сервисы без посредников.
- Более 3000 активных партнеров на 2018 год.
Оплата:
- Даем максимальную ставку за качественный трафик.
- Прозрачная схема моментального выкупа подписок без доп условий.
- Ежедневное(!) авансирование и перевод средств.
- 15(!) вариантов вывода средств, без задержек.
- Прямое пополнение топовых рекламных сетей с бонусом (Visitweb, Teasernet, Exoclick).
- Минимальная сумма выплаты 200 руб (или $20 для счета в долларах).
Вывод средств на:
- Yandex.money
- WMR
- WMZ
- Epayments (RUB)
- Epayments (USD)
- Epayments (EUR)
- Paxum (USD)
- Банковские карты (RUB)
- Банковские карты (USD)
- WIRE (USD)
- WIRE (EUR)
- Договор (ИП, ООО)
- Рекламные сети (Visitweb, Teasernet, Exoclick)
Тематики: aдалт, Видео, Игры, Гороскопы, Музыка, Файлы, Знакомства, Новости, ГДЗ, Рецепты, Викторины, Программы, Здоровье, Диеты, Свипы, Универсальные
Страны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Бразилия, Германия, ЮАР, Таиланд, Египет, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Испания, Италия, Швейцария, Шри-Ланка, Кувейт, Сербия, Словакия, Ирландия, ОАЭ, Бахрейн, Франция, Нидерланды, Греция, Португалия, Бельгия, Австрия и другие.
Есть свои эдалт порталы/дорвеи?!
Возможно, вы уже зарабатываете с нами через рекламные сети (teasernet, visitweb, др.), выступая площадкой для рекламы наших сервисов. И настоящим предложением мы готовы монетизировать ваш мобильный трафик нашими подписными офферами прямым сотрудничеством без посредничества сетей. Расчет простой - Вы получаете гарантированный доход плюс доход рекламной сетки (так как ее посредничество исключается).
Мы забираем с вашего портала ТОЛЬКО операторский трафик, исключаем боты гугла и запросы яндекс-поисковика. Ставь выбранный тобой скрипт для слива (Blind редирект, Сlick редирект, ClickUnder или PHP редирект) и зарабатывай уверено.
Монетизируй мобильный траф с порталов лучшими эдалт и мейнстрим офферами рынка. Мы платим за каждый факт активации подписки абонентом. Подписка через мобильный портал происходит за 1 клик абонента по кнопке.
В нашем каталоге лучшие по конвертации лендинги мобильных операторов и очень высокие выплаты благодаря прямым договорам и подключениям.
Уважаемые партнеры и участники форума,
- Для вашего удобства и многочисленных запросов, мы добавили Global Postback. Если в конкретной кампании вы НЕ указали отдельный Postback для нее - по умолчанию будет использоваться Global Postback, который прописывается в вашем кабинете.
- Для отдельных ГЕО теперь, выбирая оффер, вы можете указывать в работу сразу всех операторов (актуально для свипов и бурж офферов).
- По офферам MTS RU была изменена схема биллинга, теперь абонент подписывается на сервис с первым бесплатным днем. Конверт вырос в 2 раза, а ставки автовыкупа остаются высокими. Продолжайте работать с двукратным ростом EPC!
Новые офферы Beeline RU, Megafon RU и Vodafone UA
Новые офферы Kcell KZ
!!! Скоро!!! Релиз новой страницы GoldenGoose интерфейса!
Сообщение отредактировал Alex Berger: Вчера, 11:04