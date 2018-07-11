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GoldenGoose - монетизируй мобильный трафик всего мира под крылом сильн

Автор темы Alex Berger, Вчера, 11:02

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#1 Alex Berger

Alex Berger

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Отправлено Вчера, 11:04

Друзья!

Открываем на форуме официальную ветку партнерской wap-click программы GoldenGoose!

Если быть краткими - GoldenGoose (GG.Agency) - проект, создаваемый при финансовой поддержке крупного западного игрока, открыт в ноябре 2016 года. Предоставляет доступ ко всем существующим технологиям монетизации мобильного трафика (pinsubmit, 1clickflow, click2sms). Открыты для РУ и БУРЖ.

О платформе:

  • Собственная технологическая платформа.
  • Единая точка входа на весь мир. Лучшие офферы со всего мира.
  • Отдельная команда по подбору офферов. Тестируем и отбираем рейтинговые офферы для Вас за наш собственный бюджет.
  • Расширенная статистика для оценки эффективности рекламных кампаний.
  • TDS – бесплатно для всех партнеров.
  • Интеллектуальные антифрод алгоритмы.
  • Защита от блокираторов рекламы.
  • Минимальное число редиректов и времени перехода на лендинг.
  • Smart-link
  • Персональная поддержка.

Без посредников!

  • Официальное Юр. лицо в России и прямые договора с рекламодателями.
  • Более 1000 офферов, прямые сервисы без посредников.
  • Более 3000 активных партнеров на 2018 год.

Оплата:

  • Даем максимальную ставку за качественный трафик.
  • Прозрачная схема моментального выкупа подписок без доп условий.
  • Ежедневное(!) авансирование и перевод средств.
  • 15(!) вариантов вывода средств, без задержек.
  • Прямое пополнение топовых рекламных сетей с бонусом (Visitweb, Teasernet, Exoclick).
  • Минимальная сумма выплаты 200 руб (или $20 для счета в долларах).

Вывод средств на:

  • Yandex.money
  • WMR
  • WMZ
  • Epayments (RUB)
  • Epayments (USD)
  • Epayments (EUR)
  • Paxum (USD)
  • Банковские карты (RUB)
  • Банковские карты (USD)
  • WIRE (USD)
  • WIRE (EUR)
  • Договор (ИП, ООО)
  • Рекламные сети (Visitweb, Teasernet, Exoclick)

Тематики: aдалт, Видео, Игры, Гороскопы, Музыка, Файлы, Знакомства, Новости, ГДЗ, Рецепты, Викторины, Программы, Здоровье, Диеты, Свипы, Универсальные

Страны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Бразилия, Германия, ЮАР, Таиланд, Египет, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Испания, Италия, Швейцария, Шри-Ланка, Кувейт, Сербия, Словакия, Ирландия, ОАЭ, Бахрейн, Франция, Нидерланды, Греция, Португалия, Бельгия, Австрия и другие.

Есть свои эдалт порталы/дорвеи?!

Возможно, вы уже зарабатываете с нами через рекламные сети (teasernet, visitweb, др.), выступая площадкой для рекламы наших сервисов. И настоящим предложением мы готовы монетизировать ваш мобильный трафик нашими подписными офферами прямым сотрудничеством без посредничества сетей. Расчет простой - Вы получаете гарантированный доход плюс доход рекламной сетки (так как ее посредничество исключается).

Мы забираем с вашего портала ТОЛЬКО операторский трафик, исключаем боты гугла и запросы яндекс-поисковика. Ставь выбранный тобой скрипт для слива (Blind редирект, Сlick редирект, ClickUnder или PHP редирект) и зарабатывай уверено.

Монетизируй мобильный траф с порталов лучшими эдалт и мейнстрим офферами рынка. Мы платим за каждый факт активации подписки абонентом. Подписка через мобильный портал происходит за 1 клик абонента по кнопке.

В нашем каталоге лучшие по конвертации лендинги мобильных операторов и очень высокие выплаты благодаря прямым договорам и подключениям.

 

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Уважаемые партнеры и участники форума,

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- Для вашего удобства и многочисленных запросов, мы добавили Global Postback. Если в конкретной кампании вы НЕ указали отдельный Postback для нее - по умолчанию будет использоваться Global Postback, который прописывается в вашем кабинете.

- Для отдельных ГЕО теперь, выбирая оффер, вы можете указывать в работу сразу всех операторов (актуально для свипов и бурж офферов). 

- По офферам MTS RU была изменена схема биллинга, теперь абонент подписывается на сервис с первым бесплатным днем. Конверт вырос в 2 раза, а ставки автовыкупа остаются высокими. Продолжайте работать с двукратным ростом EPC! 

Новые офферы Beeline RU, Megafon RU и Vodafone UA
Новые офферы Kcell KZ

!!! Скоро!!! Релиз новой страницы GoldenGoose интерфейса! popcorn1.gif

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Сообщение отредактировал Alex Berger: Вчера, 11:04

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