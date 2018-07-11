GoldenGoose - монетизируй мобильный трафик всего мира под крылом сильн

Отправлено Вчера, 11:04

Друзья!



Открываем на форуме официальную ветку партнерской wap-click программы GoldenGoose!



Если быть краткими - GoldenGoose (GG.Agency) - проект, создаваемый при финансовой поддержке крупного западного игрока, открыт в ноябре 2016 года. Предоставляет доступ ко всем существующим технологиям монетизации мобильного трафика (pinsubmit, 1clickflow, click2sms). Открыты для РУ и БУРЖ.



О платформе:

Собственная технологическая платформа.

Единая точка входа на весь мир. Лучшие офферы со всего мира.

Отдельная команда по подбору офферов. Тестируем и отбираем рейтинговые офферы для Вас за наш собственный бюджет.

Расширенная статистика для оценки эффективности рекламных кампаний.

TDS – бесплатно для всех партнеров.

Интеллектуальные антифрод алгоритмы.

Защита от блокираторов рекламы.

Минимальное число редиректов и времени перехода на лендинг.

Smart-link

Персональная поддержка.

Без посредников!

Официальное Юр. лицо в России и прямые договора с рекламодателями.

Более 1000 офферов, прямые сервисы без посредников.

Более 3000 активных партнеров на 2018 год.

Оплата:

Даем максимальную ставку за качественный трафик.

Прозрачная схема моментального выкупа подписок без доп условий.

Ежедневное(!) авансирование и перевод средств.

15(!) вариантов вывода средств, без задержек.

Прямое пополнение топовых рекламных сетей с бонусом (Visitweb, Teasernet, Exoclick).

Минимальная сумма выплаты 200 руб (или $20 для счета в долларах).

Вывод средств на:

Yandex.money

WMR

WMZ

Epayments (RUB)

Epayments (USD)

Epayments (EUR)

Paxum (USD)

Банковские карты (RUB)

Банковские карты (USD)

WIRE (USD)

WIRE (EUR)

Договор (ИП, ООО)

Рекламные сети (Visitweb, Teasernet, Exoclick)

Тематики: aдалт, Видео, Игры, Гороскопы, Музыка, Файлы, Знакомства, Новости, ГДЗ, Рецепты, Викторины, Программы, Здоровье, Диеты, Свипы, Универсальные



Страны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Бразилия, Германия, ЮАР, Таиланд, Египет, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Испания, Италия, Швейцария, Шри-Ланка, Кувейт, Сербия, Словакия, Ирландия, ОАЭ, Бахрейн, Франция, Нидерланды, Греция, Португалия, Бельгия, Австрия и другие.



Есть свои эдалт порталы/дорвеи?!



Возможно, вы уже зарабатываете с нами через рекламные сети (teasernet, visitweb, др.), выступая площадкой для рекламы наших сервисов. И настоящим предложением мы готовы монетизировать ваш мобильный трафик нашими подписными офферами прямым сотрудничеством без посредничества сетей. Расчет простой - Вы получаете гарантированный доход плюс доход рекламной сетки (так как ее посредничество исключается).



Мы забираем с вашего портала ТОЛЬКО операторский трафик, исключаем боты гугла и запросы яндекс-поисковика. Ставь выбранный тобой скрипт для слива (Blind редирект, Сlick редирект, ClickUnder или PHP редирект) и зарабатывай уверено.



Монетизируй мобильный траф с порталов лучшими эдалт и мейнстрим офферами рынка. Мы платим за каждый факт активации подписки абонентом. Подписка через мобильный портал происходит за 1 клик абонента по кнопке.



В нашем каталоге лучшие по конвертации лендинги мобильных операторов и очень высокие выплаты благодаря прямым договорам и подключениям.

Уважаемые партнеры и участники форума,







- Для вашего удобства и многочисленных запросов, мы добавили Global Postback. Если в конкретной кампании вы НЕ указали отдельный Postback для нее - по умолчанию будет использоваться Global Postback, который прописывается в вашем кабинете.



- Для отдельных ГЕО теперь, выбирая оффер, вы можете указывать в работу сразу всех операторов (актуально для свипов и бурж офферов).



- По офферам MTS RU была изменена схема биллинга, теперь абонент подписывается на сервис с первым бесплатным днем. Конверт вырос в 2 раза, а ставки автовыкупа остаются высокими. Продолжайте работать с двукратным ростом EPC!



Новые офферы Beeline RU, Megafon RU и Vodafone UA

Новые офферы Kcell KZ



!!! Скоро!!! Релиз новой страницы GoldenGoose интерфейса!





Сообщение отредактировал Alex Berger: Вчера, 11:04