Хитрожизненные способы заработать

Отправлено Вчера, 09:56

Здорова Бандиты.

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Как научить людей торговать через бота на бирже binance и рубить с этого огромное количество разной крипты?)

Если вы не знали, то у бинанс есть партнёрская программа, которая платит вам по 20% - 40% с комиссии по каждой сделки, которую совершил приведённый вами пользователь. Хм....А что, если он совершает сотню сделок в день по 30 различным парам? А что если таких человек 100, или 1000? Именно….Это очень хорошая прибыль. Самые находчивые завлекалы заработали 175 биткойнов с начала 2018.

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