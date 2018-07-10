Управление репутацией. Удаляем негативную информацию в интернете, стра

Управление репутацией. От комманды John Nada
Удаляем негативную информацию в интернете, страницы с сайтов, статьи
Известный афоризм «Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка.
Мы предостерегаем наших клиентов от аферистов. К сожалению, большинство из них уже стали жертвами обмана. Наш сервис действительно поможет Вам удалить любую негативную информацию в интернете, удалить без возможности восстановления, удалить личные данные из интернета, удалить свои фотографии их поиска google по картинкам или удалить любую другую информацию страницы, статьи с сайта.
Готовы работать через гарнта данного форума (процент оплачиваем Мы)
Работа производим по средствам взлома!
Дополнительный услуги от сервиса:
- Блокировка доменов
- Управление репутацией (создадим вам репутацию) или (создадим негативную репутацию вашему конкуренту/Врагу)
- Блокировка сайта/телефона/email
- Взлом! (сайтов, мессенджеров)
Связь с нами:
Telegram: @deletedinfo (https://t.me/deletedinfo)
Email: JohnNada2018@protonmail.com
Мы всегда сохраняем конфиденциальность, вся информация предоставленная нам, не уходит дальше нашей с вами беседы никуда, и в последущем сразу же удаляется без возможности восстановления! Так же готовы вести общение через Jabber плюс OTR (шифрование данных)