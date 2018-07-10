Управление репутацией. Удаляем негативную информацию в интернете, стра

Отправлено Вчера, 08:53

Управление репутацией. От комманды John Nada

Удаляем негативную информацию в интернете, страницы с сайтов, статьи



Известный афоризм «Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка.



Мы предостерегаем наших клиентов от аферистов. К сожалению, большинство из них уже стали жертвами обмана. Наш сервис действительно поможет Вам удалить любую негативную информацию в интернете, удалить без возможности восстановления, удалить личные данные из интернета, удалить свои фотографии их поиска google по картинкам или удалить любую другую информацию страницы, статьи с сайта.



Готовы работать через гарнта данного форума (процент оплачиваем Мы)



Работа производим по средствам взлома!



Дополнительный услуги от сервиса:

- Блокировка доменов

- Управление репутацией (создадим вам репутацию) или (создадим негативную репутацию вашему конкуренту/Врагу)

- Блокировка сайта/телефона/email

- Взлом! (сайтов, мессенджеров)



Связь с нами:



Telegram: @deletedinfo (https://t.me/deletedinfo)

Email: JohnNada2018@protonmail.com



Мы всегда сохраняем конфиденциальность, вся информация предоставленная нам, не уходит дальше нашей с вами беседы никуда, и в последущем сразу же удаляется без возможности восстановления! Так же готовы вести общение через Jabber плюс OTR (шифрование данных)