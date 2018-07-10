Продается VPS/VDS серверa на SSD и даже дедики
Цена от $3
Иногда некоторые люди не пользуются VPS серверами ибо не знают, что это возможно именно та услуга, которое им необходимо
Преимущества
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чистые
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высокоскоростные
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ширококанальные
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расширенный функционал
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большая стабильность
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анонимность
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отдельный IP-адрес
Возможности
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запускать скрипты
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интернет-серфинг если закрыта доступ на некоторые сайты
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интернет услуги, которые закрыли интернет-провайдеры
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компьютер, который всегда с собой и к которому вы имеете доступ из любой точки планеты
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трейдеров очень удобно использовать программы для автоматической торговли
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использовать для сайтов
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удобно для IP телефонии (создать свой телефонный сервер)
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использовать как 1С сервер
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использовать как файл обменник
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использовать для спамера
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использовать для базы данных
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любые неполадки будет устранять профессиональная команда
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создать собственный ананимныи proxy server
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вы с ним можете все, на что вашей фантазии хватит (конечно, в пределах разумного)
Имеются VPS-ы разных стран
Методы оплаты
WMZ,QIWI, Yandex, Paypal, Bitcoin, Visa
Связь
ICQ: 742965646
Telegram: @vdsSeller
SkyPe: vps.vds.seller