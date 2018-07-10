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Продается VPS/VDS серверa на SSD и даже дедики

Автор темы MHG, Вчера, 07:32

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#1 MHG

MHG

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Отправлено Вчера, 07:32

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Продается VPS/VDS серверa на SSD и даже дедики  

Цена от $3

Иногда некоторые люди не пользуются VPS серверами ибо не знают, что это возможно именно та услуга, которое им необходимо

 

Преимущества

  • чистые

  • высокоскоростные

  • ширококанальные

  • расширенный функционал

  • большая стабильность

  • анонимность

  • отдельный IP-адрес

 

Возможности

  • запускать скрипты

  • интернет-серфинг если закрыта доступ на некоторые сайты

  • интернет услуги, которые закрыли интернет-провайдеры

  • компьютер, который всегда с собой и к которому вы имеете доступ из любой точки планеты

  • трейдеров очень удобно использовать программы для автоматической торговли

  • использовать для сайтов

  • удобно для IP телефонии (создать свой телефонный сервер)

  • использовать как 1С сервер

  • использовать как файл обменник

  • использовать для спамера

  • использовать для базы данных

  • любые неполадки будет устранять профессиональная команда

  • создать собственный ананимныи proxy server

  • вы с ним можете все, на что вашей фантазии хватит (конечно, в пределах разумного)

 

Имеются VPS-ы разных стран

 

Методы оплаты
WMZ,QIWI, Yandex, Paypal, Bitcoin, Visa

Связь
ICQ: 742965646
Telegram: @vdsSeller

SkyPe: vps.vds.seller

 


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