Отправлено Вчера, 07:32

Продается VPS/VDS серверa на SSD и даже дедики

Цена от $3

Иногда некоторые люди не пользуются VPS серверами ибо не знают, что это возможно именно та услуга, которое им необходимо

Преимущества

чистые

высокоскоростные

ширококанальные

расширенный функционал

большая стабильность

анонимность

отдельный IP-адрес

Возможности

запускать скрипты

интернет-серфинг если закрыта доступ на некоторые сайты

интернет услуги, которые закрыли интернет-провайдеры

компьютер, который всегда с собой и к которому вы имеете доступ из любой точки планеты

трейдеров очень удобно использовать программы для автоматической торговли

использовать для сайтов

удобно для IP телефонии (создать свой телефонный сервер)

использовать как 1С сервер

использовать как файл обменник

использовать для спамера

использовать для базы данных

любые неполадки будет устранять профессиональная команда

создать собственный ананимныи proxy server

вы с ним можете все, на что вашей фантазии хватит (конечно, в пределах разумного)

Имеются VPS-ы разных стран

Методы оплаты

WMZ,QIWI, Yandex, Paypal, Bitcoin, Visa



Связь

ICQ: 742965646

Telegram: @vdsSeller

SkyPe: vps.vds.seller