Oku Invest - инвестиционный проект с доходом от 6% до 9% в день

Отправлено Вчера, 02:36

Oku Invest

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

(okuinvest.com, United Kingdom, No 11426118) - команда опытных и высококвалифицированных трейдеров, аналитиков и финансистов.

Команду собрала одна, но крайне перспективная и выгодная, цель – торговля на бирже криптовалют (легенда хайпа).

Инвестиционное предложение:

6.0% в течение 21 бизнес-дня (126.0%), депозит включен, от 10 долларов

6.5% в течение 21 бизнес-дня (136.5%), депозит включен, от 500 долларов

7.0% в течение 21 бизнес-дня (147.0%), депозит включен, от 1000 долларов

7.77% в течение 27 бизнес-дней (209.79%), депозит включен, от 5000 долларов

9.00% в течение 27 бизнес-дней (243.00%), депозит включен, от 25000 долларов

Бизнес-дни в Oku Invest - рабочие дни с Понедельника до Пятницы (начисления 5 дней в неделю / примерно 22 рабочих дня за месяц).

1. К оплате принимают: Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin, Ethereum.

2. Снятие в ручном режиме за 24 часа.

3. Минимальная сумма вывода – 10 долларов.

4. Для участия в партнерской программе Oku Invest личный депозит не нужен.

5. Партнерский процент: 7 – 2 – 1%. Рекламные материалы в личном кабинете. Рефские начисляют мгновенно.

6. Хайп с двойной EN/RU локализацией.

7. Имеется канал YouTube и Twitter-лента.

8. Хайп защищен от внешних атак: DDoS.

9. Имеется ssl шифрование данных.

МОЙ ВКЛАД

Дата операции: 05 Июл 2018 12:34

ID операции: 605308911

Тип операции: перевод

Магазин: okuinvest.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 1000.00

Сумма получения: 1000.00

Описание счета: Invoice #307, 777

P.S. Я не являюсь администратором проекта!