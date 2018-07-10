Oku Invest - инвестиционный проект с доходом от 6% до 9% в день

Oku Invest
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
(okuinvest.com, United Kingdom, No 11426118) - команда опытных и высококвалифицированных трейдеров, аналитиков и финансистов.
Команду собрала одна, но крайне перспективная и выгодная, цель – торговля на бирже криптовалют (легенда хайпа).
Инвестиционное предложение:
6.0% в течение 21 бизнес-дня (126.0%), депозит включен, от 10 долларов
6.5% в течение 21 бизнес-дня (136.5%), депозит включен, от 500 долларов
7.0% в течение 21 бизнес-дня (147.0%), депозит включен, от 1000 долларов
7.77% в течение 27 бизнес-дней (209.79%), депозит включен, от 5000 долларов
9.00% в течение 27 бизнес-дней (243.00%), депозит включен, от 25000 долларов
Бизнес-дни в Oku Invest - рабочие дни с Понедельника до Пятницы (начисления 5 дней в неделю / примерно 22 рабочих дня за месяц).
1. К оплате принимают: Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin, Ethereum.
2. Снятие в ручном режиме за 24 часа.
3. Минимальная сумма вывода – 10 долларов.
4. Для участия в партнерской программе Oku Invest личный депозит не нужен.
5. Партнерский процент: 7 – 2 – 1%. Рекламные материалы в личном кабинете. Рефские начисляют мгновенно.
6. Хайп с двойной EN/RU локализацией.
7. Имеется канал YouTube и Twitter-лента.
8. Хайп защищен от внешних атак: DDoS.
9. Имеется ssl шифрование данных.
МОЙ ВКЛАД
Дата операции: 05 Июл 2018 12:34
ID операции: 605308911
Тип операции: перевод
Магазин: okuinvest.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 1000.00
Сумма получения: 1000.00
Описание счета: Invoice #307, 777
P.S. Я не являюсь администратором проекта!