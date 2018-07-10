Перейти к содержимому

Фотография

Oku Invest - инвестиционный проект с доходом от 6% до 9% в день

Автор темы evaterekhova, Вчера, 02:36

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 evaterekhova

evaterekhova

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 02:36

Oku_Invest.jpg
Oku Invest
 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
 
(okuinvest.com, United Kingdom, No 11426118) - команда опытных и высококвалифицированных трейдеров, аналитиков и финансистов. 
 
Команду собрала одна, но крайне перспективная и выгодная, цель – торговля на бирже криптовалют (легенда хайпа). 
 
 
 
Инвестиционное предложение:
 
6.0% в течение 21 бизнес-дня (126.0%), депозит включен, от 10 долларов
 
6.5% в течение 21 бизнес-дня (136.5%), депозит включен, от 500 долларов
 
7.0% в течение 21 бизнес-дня (147.0%), депозит включен, от 1000 долларов
 
7.77% в течение 27 бизнес-дней (209.79%), депозит включен, от 5000 долларов
 
9.00% в течение 27 бизнес-дней (243.00%), депозит включен, от 25000 долларов
 
 
 
Бизнес-дни в Oku Invest - рабочие дни с Понедельника до Пятницы (начисления 5 дней в неделю / примерно 22 рабочих дня за месяц). 
 
1. К оплате принимают: Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin, Ethereum. 
 
2. Снятие в ручном режиме за 24 часа. 
 
3. Минимальная сумма вывода – 10 долларов.
 
4. Для участия в партнерской программе Oku Invest личный депозит не нужен. 
 
5. Партнерский процент: 7 – 2 – 1%. Рекламные материалы в личном кабинете. Рефские начисляют мгновенно.  
 
6. Хайп с двойной EN/RU локализацией. 
 
7. Имеется канал YouTube и Twitter-лента. 
 
8. Хайп защищен от внешних атак: DDoS.
 
9. Имеется ssl шифрование данных. 
 
 
 
 
 
МОЙ ВКЛАД
 
Дата операции: 05 Июл 2018 12:34
 
ID операции: 605308911
 
Тип операции: перевод
 
Магазин: okuinvest.com
 
Статус: выполнен
 
Сумма списания: 1000.00 
 
Сумма получения: 1000.00 
 
Описание счета: Invoice #307, 777
 
 
 
P.S. Я не являюсь администратором проекта!

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума