Настрою ленты плагина WPGrabber для WordPress

Отправлено Сегодня, 18:20

Настрою парсинг с любых сайтов, поиск и замена любых частей теста, при желании возможен яндекс перевод.

WPGrabber может работать через PROXY, с авторизацией.

Использую в ленте "дополнительный шаблон обработки"

Доноров предоставляете вы - я настраиваю. https://t.me/servakov



Пример граббинга html контента





Пример парсинга ленты phenq-reviews.com плагином wpgrabber









Стоимость настройки любой ленты (ссылки) 200 руб.

Заказ от 5 и более лент по цене 150 руб.

Заказ от 11 и более лент по цене 120 руб.

Перенастройка неработающих лент 100 руб. (Только заказанных и настроенных у меня.)







