Настрою ленты плагина WPGrabber для WordPress

Настрою парсинг с любых сайтов, поиск и замена любых частей теста, при желании возможен яндекс перевод.
WPGrabber может работать через PROXY, с авторизацией.
Использую в ленте "дополнительный шаблон обработки"
Доноров предоставляете вы - я настраиваю. https://t.me/servakov
Пример граббинга html контента
Пример парсинга ленты phenq-reviews.com плагином wpgrabber
Стоимость настройки любой ленты (ссылки) 200 руб.
Заказ от 5 и более лент по цене 150 руб.
Заказ от 11 и более лент по цене 120 руб.
Перенастройка неработающих лент 100 руб. (Только заказанных и настроенных у меня.)