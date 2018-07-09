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Настрою ленты плагина WPGrabber для WordPress

Автор темы itservice, Сегодня, 18:20

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#1 itservice

itservice

    Новичок

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  • Pip
  • 1 сообщений
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Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 18:20

Настрою парсинг с любых сайтов, поиск и замена любых частей теста, при желании возможен яндекс перевод.
WPGrabber может работать через PROXY, с авторизацией.
Использую в ленте "дополнительный шаблон обработки"
Доноров предоставляете вы - я настраиваю. https://t.me/servakov

Пример граббинга html контента


Пример парсинга ленты phenq-reviews.com плагином wpgrabber




Стоимость настройки любой ленты (ссылки) 200 руб.
Заказ от 5 и более лент по цене 150 руб.
Заказ от 11 и более лент по цене 120 руб.
Перенастройка неработающих лент 100 руб. (Только заказанных и настроенных у меня.)


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