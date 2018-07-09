ПАММ счет Xpammer:20137467 (instaforex)

- Название ПАММ счета: Xpammer - 20137467 [Instaforex]
-
- Информация о счете:
-
- Дата создания счета: 27.06.2018
-
- Валюта счета: USD
-
- Тип счета: Standard
-
[*]Оферта:
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
- Минимальная инвестиция: 1.00 USD
-
- Комиссия: 50%
-
- Минимальный срок: 5 дней
-
- Штраф за досрочный возврат: 10%
-
*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
УСЛОВИЯ КОПИРОВАНИЯ
- Цена подписки за один день: 5.00 USD
-
[*]О торговой стратегии: Торговля ведется на удовлетворяющих параметрам валютных парах. Используется свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления в совокупности с другими инструментами.
[*]Манименеджмент: Риск умеренный
Сообщение отредактировал xpammer: Сегодня, 08:26