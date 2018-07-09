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ПАММ счет Xpammer:20137467 (instaforex)

Автор темы xpammer, Сегодня, 08:17

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#1 xpammer

xpammer

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Отправлено Сегодня, 08:17


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  • Информация о счете:
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  • Дата создания счета: 27.06.2018
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  • Валюта счета: USD
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  • Тип счета: Standard 
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[*]Оферта:
 
 
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
 
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  • Минимальная инвестиция: 1.00 USD
  •  

  • Комиссия: 50%
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  • Минимальный срок: 5 дней
  •  

  • Штраф за досрочный возврат: 10%
  •  
 
 
*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
 
 
УСЛОВИЯ КОПИРОВАНИЯ
 
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  • Цена подписки за один день: 5.00 USD
  •  
 
 
 
 
[*]О торговой стратегии: Торговля ведется на удовлетворяющих параметрам валютных парах. Используется свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления в совокупности с другими инструментами. 
 
 
[*]Манименеджмент: Риск умеренный
 
 

 

 
 
 
 

Сообщение отредактировал xpammer: Сегодня, 08:26

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