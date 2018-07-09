ПАММ счет Xpammer:20137467 (instaforex)

Отправлено Сегодня, 08:17







Название ПАММ счета: Xpammer - 20137467 [Instaforex]





Информация о счете:





Дата создания счета: 27.06.2018





Валюта счета: USD





Тип счета: Standard



[*]Оферта:

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ









Минимальная инвестиция: 1.00 USD





Комиссия: 50%





Минимальный срок: 5 дней





Штраф за досрочный возврат: 10%



*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.

УСЛОВИЯ КОПИРОВАНИЯ









Цена подписки за один день: 5.00 USD



[*]О торговой стратегии: Торговля ведется на удовлетворяющих параметрам валютных парах. Используется свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления в совокупности с другими инструментами.

[*]Манименеджмент: Риск умеренный

Сообщение отредактировал xpammer: Сегодня, 08:26