NETMAP.SU — [VPN для тех кто в теме], vpn, pptp, ipsec, l2tpd, openvpn

Отправлено Вчера, 18:44

Доброго времени суток, уважаемые пользователи!

Представляем вашему вниманию новый VPN сервис

На сервисе доступно два основных тарифа:

—SingleVPN

—DoubleVPN

Тарифы отличаются между собой только лишь возможностью создания цепочек для тарифа DoubleVPN.

Вы можете строить защищенные цепочки из разных стран буквально в два клика в личном кабинете.

Так-же мы подготовили для вас полезные и абсолютно бесплатные сервисы которые могут пригодиться:

Сервисы:

Так-же мы предлагаем нашим клиентам участие в партнерское программе и позволяем заработать до 30% с оплаты клиента.

Подробнее в личном кабинете.

Наш сервис работает на любых платформах и протоколах:

- 32 сервера в 23 странах

- Безлимитный трафик

- Аренда выделенного IP

- Windows, Mac, Linux, iOS и др.

- OpenVPN, L2TP и PPTP

- Отсутствие логирования

- Накопительная система скидок

Техническая поддержка NETMAP .SUработает круглосуточно, вы можете связаться с нами посредством тикет системы или live чата на сайте.

Контакты:

—email:support@netmap.su

—jabber:netmap@exploit.im