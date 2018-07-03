Полупассивный заработок в интернете (подойдёт даже новичкам)

Отправлено Сегодня, 17:22

Приглашаю всех на курс “Бесплатный трафик + Майнинг с нарастающим пассивным доходом”

Курс написан и протестирован MRX (ранее Fat shark) Мы официальная группа, с менторами которые помогут в каждом вопросе.

Что будет в мануале:

1) Проверенная временем и отлаженная схема привлечения трафика с рассылок.

2) Свежайший материал по скрытому майнингу с бесплатным софтом. Софт не имеет аналогов.

(Материал в формате простого текста и скриншотов вплоть до того на какую кнопку нажать и зачем)

3)Отдельный чат, где вы сможете задать любые вопросы. Также всем участникам чата будут поставляться “площадки” для спама, где будет уйма трафика, что поможет легко стартануть.

4) Разбор как и где взять ПК для повышения доходности и количества установок, почему и как работает каждое слово.

5) Маскировка исполняемого файла под всевозможные приложения.

Курс не зря называется "бесплатный трафик", никаких вложений от вас не потребуется! Срок обучения две недели! После окончания, можно продлить

По всем вопросам писать в телеграмм @fluffik